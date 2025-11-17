Logo
Fugura Isusa Hrista iz srednjeg vijeka pronađena u zaoranom polju

Telegraf

17.11.2025

16:49

Фугура Исуса Христа из средњег вијека пронађена у заораном пољу
Foto: Printscreen/Facebook/MAiN

Dvojica iskusnih lovaca na blago pomoću detektora za metal završavala su dugu potragu na polju u Ondalsnesu kada je Kim Erik Filing Dibvik, jedan od njih, došao do spektakularnog otkrića, piše NRK.

"Na povratku do kola odjednom sam začuo jak signal i tu je bila, skoro na površini. Mogao sam samo da zavučem ruku i podignem je", rekao je Dibvik o figuri koju je pronašao.

U zemlji, tik ispod površine svježe zaorane njive, pronašao je figuru Isusa Hrista sa ispruženim rukama. Na figuri od bronze ili bakra još su se mogli videti tragovi pozlate.

"Figura je bila tolika da je mogla da mi stane na dlan. Brzo sam shvatio da je iz srednjeg vijeka", rekao je Dibvik.

Bivši okružni konzervator u Mereu i Romsdalu Bjorn Ringstad procijenio je da nalaz potiče iz 12. ili 13. vijeka, odnosno iz kasnog srednjeg vijeka.

"To je neobičan nalaz. Želim da čestitam na izuzetnom nalazu", napisao je on na Fejsbuku.

Za Dibvika i njegovog prijatelja Vorena Šmita to je bio poseban trenutak. Dibvik, koji je putuje po cijeloj Norveškoj sa metal detektorom više od 11 godina, rekao je da mu je to bio jedan od najljepših trenutaka u životu.

"Skoro da sam morao da protrljam oči. Puls mi je odmah skočio. To su trenuci zbog kojih se bavimo ovim - spasavanje kulturnog blaga koje bi inače bilo izgubljeno", kaže Dibvik.

Njih dvojica su odmah pozvala terenskog arheologa Arona Džonstona iz okružne uprave Mjere i Romsdal, koji živi u tom području.

"Upravo sam htio da večeram, ali sam uletio u auto", ispričao je Džonston.

Nakon samo 15 minuta stigao je da pogleda nalaz.

"Bilo je fascinantno. Video sam da je Dibvik bio dirnut. Posebno je vidjeti Hrista kako vas gleda sa zemlje", kaže on.

Fotografisali su, izmjerili figuru i označili tačne koordinate mjesta nalaza.

"Stavio sam je u kutiju sa papirom bez kiseline. Važno je ne dodirivati metal i ne dozvoliti mu da se osuši", rekao je arheolog.

Figura je zatim poslata na dalja istraživanja na Norveški univerzitet za nauku i tehnologiju.

Nije bilo slučajno što su Kim Erik Filjing Dibvik i njegov prijatelj tražili baš ovde. Njiva se nalazi u blizini mjesta gdje je u srednjem veku stajala crkva, a na tom području je ranije pronađeno nekoliko predmeta. Ranije tog dana, njih dvojica su pronašli par srebrnih novčića i oko 70 dugmadi od kalaja i bakra iz kasnijeg vremenskog perioda.

Smatra da je čudo što je Hristova figura preživjela sve ove godine u zemlji.

"Ova bi se pomjerila skoro svaki put kada bi se oralo i možda bi bila uništena", rekao je Dibvik.

