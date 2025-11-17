Logo
Large banner

Amazon testira vještačku inteligenciju koja automatski prevodi knjige

17.11.2025

08:20

Komentari:

0
Амазон тестира вјештачку интелигенцију која аутоматски преводи књиге

Amazon je predstavio alat pod nazivom Kindle Translate, koji automatski prevodi knjige na druge jezike.

Ova opcija trenutno omogućava prevod sa engleskog na španski i sa njemačkog na engleski, a uskoro se očekuje podrška i za druge jezike.

Funkcija je za sada dostupna u beta verziji autorima koji koriste Kindle Direct Publishing platformu, dok se šira primjena očekuje kasnije. Knjige prevedene ovim alatom biće posebno označene, kako bi čitaoci znali da je prevod generisan vještačkom inteligencijom.

Амазон

Svijet

Zašto Amazon gasi 30.000 radnih mjesta

Amazon tvrdi da svi prevodi prolaze automatsku provjeru tačnosti, a autori mogu pregledati sadržaj prije objavljivanja. Međutim, stručnjaci upozoravaju da mašinski prevodi često promašuju suptilne nijanse značenja i stila, koje su presudne u književnosti, prenosi PC Pres.

Podijeli:

Tagovi:

Amazon

Vještačka inteligencija

knjige

prevodilac

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Физичари позвали на мирнодопску употребу науке и технологије

Nauka i tehnologija

Fizičari pozvali na mirnodopsku upotrebu nauke i tehnologije

19 h

0
"Самсунг" улаже 310 милијарди долара у вјештачку интелигенцију

Nauka i tehnologija

"Samsung" ulaže 310 milijardi dolara u vještačku inteligenciju

19 h

0
Велика иновација: X представио ривала за WhatsApp и Viber

Nauka i tehnologija

Velika inovacija: X predstavio rivala za WhatsApp i Viber

22 h

0
Језиво упозорење стручњака: Ова апликација "оживљава" покојнике

Nauka i tehnologija

Jezivo upozorenje stručnjaka: Ova aplikacija "oživljava" pokojnike

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

15

Kazna Vukaliću najstroža u istoriji Kantonalnog suda u Bihaću

10

14

Najčešće greške zbog kojih vam se kiseli kupus kvari

10

04

Umro čuveni tekstopisac

09

58

Novi skandal u Luvru: Prevarili obezbjeđenje

09

55

Ko može da ublaži pravila posta? Otac Arsenije otkriva koja pravila treba da slijedimo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner