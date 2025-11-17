Amazon testira vještačku inteligenciju koja automatski prevodi knjige

Amazon je predstavio alat pod nazivom Kindle Translate, koji automatski prevodi knjige na druge jezike.

Ova opcija trenutno omogućava prevod sa engleskog na španski i sa njemačkog na engleski, a uskoro se očekuje podrška i za druge jezike.

Funkcija je za sada dostupna u beta verziji autorima koji koriste Kindle Direct Publishing platformu, dok se šira primjena očekuje kasnije. Knjige prevedene ovim alatom biće posebno označene, kako bi čitaoci znali da je prevod generisan vještačkom inteligencijom.

Amazon tvrdi da svi prevodi prolaze automatsku provjeru tačnosti, a autori mogu pregledati sadržaj prije objavljivanja. Međutim, stručnjaci upozoravaju da mašinski prevodi često promašuju suptilne nijanse značenja i stila, koje su presudne u književnosti, prenosi PC Pres.