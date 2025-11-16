Velika inovacija: X predstavio rivala za WhatsApp i Viber

X je predstavio dugo najavljenu chat platformu koja praktično mijenja postojeće DM poruke i pretvara ih u kompletnu uslugu dopisivanja nalik onima koje nude Vocap, Telegram ili Signal.

Novi sistem donosi video i audio pozive, slanje fajlova, uređivanje i brisanje već poslatih poruka, kao i bezbjednosne funkcije poput end-to-end enkripcije i notifikacija kada neko napravi skrinšot.

Nova funkcija, jednostavno nazvana Chat, već stiže korisnicima na iOS-u i vebu, dok će Android verzija ubrzo biti dostupna. Kompanija je najavila i dolazak vojs memo opcije za razmjenu kratkih audio poruka, prenosi Engadget.

X je o novom četu pričao mjesecima unazad. Početna verzija enkriptovanih poruka lansirana je ranije ove godine, ali je u maju funkcija privremeno "pauzirana" zbog tehničkih problema.

Sada izgleda da su ta ograničenja uklonjena: prema X-ovom centru za podršku, "za razliku od ranije, grupne poruke i medijski sadržaj sada mogu biti enkriptovani". Ipak, metapodaci poput informacija o primaocu i dalje nisu zaštićeni.

Tu je i jedna kontroverzna napomena: X otvoreno navodi da "ne nudi zaštitu od man-in-the-middle napada".

Drugim riječima, ako bi neko - uključujući zlonamjernog zaposlenog ili sam X po nalogu suda - kompromitovao enkriptovani razgovor, korisnici to ne bi mogli da primete. Kompanija tvrdi da radi na novim alatima koji će omogućiti verifikaciju autentičnosti šifrovanih ćaskanja.

(b92)