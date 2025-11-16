Logo
Large banner

"Samsung" ulaže 310 milijardi dolara u vještačku inteligenciju

Izvor:

Agencije

16.11.2025

15:04

Komentari:

0
"Самсунг" улаже 310 милијарди долара у вјештачку интелигенцију

Južnokorejski konglomerat "Samsung" predstavio je plan o ulaganju 310 milijardi dolara u narednih pet godina, uglavnom u tehnologiju koja pokreće vještačku inteligenciju.

Petogodišnji investicioni paket uključuje planove za izgradnju novog pogona za poluprovodnike, dizajniranog da zadovolji potrebe potražnje za memorijskim čipovima, navodi se u saopštenju Samsunga.

Planirano je da nova fabrika bude puštena u rad 2028. godine, prenio je AFP.

Glavna kompanija ove poslovne grupe "Samsung elektroniks" već sada je jedan od vodećih svjetskih proizvođača memorijskih čipova i obezbjeđuje ključne komponente za industriju vještačke inteligencije i infrastrukturu na koju se ona oslanja.

Južna Koreja je, pored toga, dom kompanije "SK hajniks", još jednog ključnog igrača na globalnom tržištu poluprovodnika.

Podijeli:

Tagovi:

samsung

Vještačka inteligencija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Велика иновација: X представио ривала за WhatsApp и Viber

Nauka i tehnologija

Velika inovacija: X predstavio rivala za WhatsApp i Viber

5 h

0
Језиво упозорење стручњака: Ова апликација "оживљава" покојнике

Nauka i tehnologija

Jezivo upozorenje stručnjaka: Ova aplikacija "oživljava" pokojnike

7 h

0
Тајван открио лијек за ћелавост: Длаке ничу за 20 дана!

Nauka i tehnologija

Tajvan otkrio lijek za ćelavost: Dlake niču za 20 dana!

8 h

0
Кључни систем океанских струја могао би се урушити: Ислад повукао невиђен потез

Nauka i tehnologija

Ključni sistem okeanskih struja mogao bi se urušiti: Islad povukao neviđen potez

22 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

57

Dodik: Dejton je bio podvala Srbima, danas je potpuno devastiran

16

51

Novinari najavili štrajk 28. novembra!

16

50

Paunović promijenio ekipu Srbije za meč protiv Letonije!

16

39

Slavna pjevačica završila na psihijatriji": "Potpuno sam se srušila"

16

33

Oglasila se austrijska policija: Otkriveno šta se desilo u Gracu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner