"Samsung" ulaže 310 milijardi dolara u vještačku inteligenciju

Južnokorejski konglomerat "Samsung" predstavio je plan o ulaganju 310 milijardi dolara u narednih pet godina, uglavnom u tehnologiju koja pokreće vještačku inteligenciju.

Petogodišnji investicioni paket uključuje planove za izgradnju novog pogona za poluprovodnike, dizajniranog da zadovolji potrebe potražnje za memorijskim čipovima, navodi se u saopštenju Samsunga.

Planirano je da nova fabrika bude puštena u rad 2028. godine, prenio je AFP.

Glavna kompanija ove poslovne grupe "Samsung elektroniks" već sada je jedan od vodećih svjetskih proizvođača memorijskih čipova i obezbjeđuje ključne komponente za industriju vještačke inteligencije i infrastrukturu na koju se ona oslanja.

Južna Koreja je, pored toga, dom kompanije "SK hajniks", još jednog ključnog igrača na globalnom tržištu poluprovodnika.