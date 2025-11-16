Fizičari pozvali na mirnodopsku upotrebu nauke i tehnologije

Izvor:
16.11.2025
Udruženja fizičara Njemačke i Japana pozvala su na mirnodopsku upotrebu nauke i tehnologije, kao i na jačanje politike neširenja oružja za masovno uništenje.
Ceremonija potpisivanja deklaracije održana je u gradskoj kući u Minsteru, na zapadu Njemačke, prenio je japanski javni servis NHK.
U zajedničkoj deklaraciji je navedeno da su naučna dostignuća u fizici u prošlosti zloupotrijebljena u neprijateljske svrhe.
Dokument sadrži obećanje fizičara da će doprinositi opstanku i napretku čovječanstva zalaganjem za mirnodopsku primjenu fizike.
Naučnici su pozvali na jačanje trenutnih međunarodnih ograničenja na razvoj oružja za masovno uništenje, posebno nuklearnog oružja.
Među prisutnima su bili predsjednik Japanskog udruženja fizičara Mijašita Seidži i predsjednik Njemačkog udruženja fizičara Klaus Rihter.
Mijašita je napomenuo da je fizika obogatila život ljudi, a istovremeno je dovela i do razvoja atomskih bombi. On je rekao da fizičari ne mogu da ignorišu stvarnost i da je činjenica da je fizika omogućila takav teror.
