Logo
Large banner

Fizičari pozvali na mirnodopsku upotrebu nauke i tehnologije

Izvor:

SRNA

16.11.2025

15:20

Komentari:

0
Физичари позвали на мирнодопску употребу науке и технологије

Udruženja fizičara Njemačke i Japana pozvala su na mirnodopsku upotrebu nauke i tehnologije, kao i na jačanje politike neširenja oružja za masovno uništenje.

Ceremonija potpisivanja deklaracije održana je u gradskoj kući u Minsteru, na zapadu Njemačke, prenio je japanski javni servis NHK.

U zajedničkoj deklaraciji je navedeno da su naučna dostignuća u fizici u prošlosti zloupotrijebljena u neprijateljske svrhe.

Dokument sadrži obećanje fizičara da će doprinositi opstanku i napretku čovječanstva zalaganjem za mirnodopsku primjenu fizike.

Ovce

Svijet

Stotine ovaca prošle ulicama Nirnberga

Naučnici su pozvali na jačanje trenutnih međunarodnih ograničenja na razvoj oružja za masovno uništenje, posebno nuklearnog oružja.

Među prisutnima su bili predsjednik Japanskog udruženja fizičara Mijašita Seidži i predsjednik Njemačkog udruženja fizičara Klaus Rihter.

Mijašita je napomenuo da je fizika obogatila život ljudi, a istovremeno je dovela i do razvoja atomskih bombi. On je rekao da fizičari ne mogu da ignorišu stvarnost i da je činjenica da je fizika omogućila takav teror.

Podijeli:

Tagovi:

Njemačka

Japan

nauka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

"Самсунг" улаже 310 милијарди долара у вјештачку интелигенцију

Nauka i tehnologija

"Samsung" ulaže 310 milijardi dolara u vještačku inteligenciju

1 h

0
Помјерен повратак: Кад је Џабари Паркер у Београду?

Košarka

Pomjeren povratak: Kad je Džabari Parker u Beogradu?

2 h

0
Брутално убијени отац и син: "Пуцњеви су одјекивали селом, као да их је јурио по окућници"

Hronika

Brutalno ubijeni otac i sin: "Pucnjevi su odjekivali selom, kao da ih je jurio po okućnici"

2 h

0
Кренуо да џепари у превозу, па налетио на борца са Балкана: Оборио га за пет секунди

Zanimljivosti

Krenuo da džepari u prevozu, pa naletio na borca sa Balkana: Oborio ga za pet sekundi

2 h

0

Više iz rubrike

"Самсунг" улаже 310 милијарди долара у вјештачку интелигенцију

Nauka i tehnologija

"Samsung" ulaže 310 milijardi dolara u vještačku inteligenciju

1 h

0
Велика иновација: X представио ривала за WhatsApp и Viber

Nauka i tehnologija

Velika inovacija: X predstavio rivala za WhatsApp i Viber

5 h

0
Језиво упозорење стручњака: Ова апликација "оживљава" покојнике

Nauka i tehnologija

Jezivo upozorenje stručnjaka: Ova aplikacija "oživljava" pokojnike

7 h

0
Тајван открио лијек за ћелавост: Длаке ничу за 20 дана!

Nauka i tehnologija

Tajvan otkrio lijek za ćelavost: Dlake niču za 20 dana!

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

57

Dodik: Dejton je bio podvala Srbima, danas je potpuno devastiran

16

51

Novinari najavili štrajk 28. novembra!

16

50

Paunović promijenio ekipu Srbije za meč protiv Letonije!

16

39

Slavna pjevačica završila na psihijatriji": "Potpuno sam se srušila"

16

33

Oglasila se austrijska policija: Otkriveno šta se desilo u Gracu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner