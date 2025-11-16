Logo
Large banner

Krenuo da džepari u prevozu, pa naletio na borca sa Balkana: Oborio ga za pet sekundi

Izvor:

Agencije

16.11.2025

14:50

Komentari:

0
Кренуо да џепари у превозу, па налетио на борца са Балкана: Оборио га за пет секунди
Foto: screenshot

Jedan džeparoš je prošlog mjeseca, dok je "operisao" u londonskom metrou, naletio ni manje ni više na majstora borilačkih vještina - Ivana Skoka iz Hrvatske.

Skoko (29) je prošlog mjeseca na željezničkoj stanici Borou oborio lopova koristeći vještine brazilskog džiju-džicua. Video snimljen nakon toga prikazuje džeparoša kako viče: "Ne želim da te izbodem, brate", dok leži na podu, a Skoko mu drži koljeno na vratu.

Porijeklom iz Hrvatske, Skoko je osvojio zlato u muškoj ultrateškoj kategoriji na Otvorenom prvenstvu Britanije ranije ove godine.

Kaže da je skočio u akciju nakon što je čuo "veoma glasan vrisak" saputnice u metrou.

- Mislio sam da je neko izboden ili da se nešto desilo. Shvatio sam u dijeliću sekunde da je došlo do pljačke, jer je jedna žena čvrsto držala telefon. Svakodnevno viđam ove pljačke ispred teretane u kojoj radim i znam da ako brzo ne reagujete, ovi momci će pobjeći - rekao je on.

Skoko je glasno upitao ženu ko ju je opljačkao, na šta je ona pokazala na muškarca koji je stajao na peronu.

- Otvorio sam vrata, iskočio iz voza i za pet sekundi sam oborio tipa i rekao: "Ne mrdaj".

Skoko kaže da je čovjek pokušao da dohvati čekić u džepu, ali je on upotrebio džudo pokret - zamah nogom - da ga obori.

Nakon što ga je obuzdao, Skoko je spustio telefon na zemlju i počeo da snima.

Skoko kaže da su kod džeparoša pronađena dva telefona - od kojih je jedan imao futrolu sa natpisom "Hello Kitty", kao i čekić.

On kaže da se borio sa kriminalcima najmanje 10 puta - uključujući i jedan incident kada su maskirani nasilnici došli u teretanu u kojoj radi i pokušali da vandalizuju imovinu.

Odlučio je da počne da se bori nakon što mu je prije pet godina ukraden bicikl.

- Pozvao sam policiju i rekli su mi "nažalost, nikada više nećete vidjeti svoj bicikl". Pitao sam ih: "Zašto vas onda zovem? Koja je svrha pozivanja ako ne možete da se izborite sa zločinom?" Rekli su: "Gospodine, nemamo dovoljno resursa". Sa svim novcem koji plaćamo za porez, oni nemaju resurse - rekao je Skoko, i dodao da je to bio prvi i posljednji put da je zvao policiju.

- Onda sam shvatio da ću morati jako naporno da treniram i da ozbiljno shvatim obuku. Svaki momak koji pokuša da me opljačka biće uhapšen, biće razoružan i biće predat policiji. Moramo da se brinemo o sebi. Ako se prepustite policiji, bićete povrijeđeni, bićete izbodeni nožem, bićete opljačkani, bićete silovani, na kraju ćete biti ubijeni - kazao je on, i dodao kratko:

- To nije ono što ću učiniti - braniću se. Ne plašim se.

Britanska policija je nakon Skokovog "skoka" u akciju uhapsila džeparoša, prenosi Kurir.

Podijeli:

Tagovi:

metro

Pljačka

Džeparoši

London

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Популарна инфлуенсерка преминула након што је пала с небодера

Scena

Popularna influenserka preminula nakon što je pala s nebodera

2 h

0
Нова трагедија на путевима: Једна особа погинула, четири повријеђене

Hronika

Nova tragedija na putevima: Jedna osoba poginula, četiri povrijeđene

2 h

0
Узбуна у центру Граца, опсадно стање

Svijet

Uzbuna u centru Graca, opsadno stanje

3 h

0
Грађани траже одговорност за трагични пожар и педофиле

Gradovi i opštine

Građani traže odgovornost za tragični požar i pedofile

3 h

0

Više iz rubrike

Молитва за Ђурђиц: Преноси се генерацијама, а вјерује се да отвара врата благослова

Zanimljivosti

Molitva za Đurđic: Prenosi se generacijama, a vjeruje se da otvara vrata blagoslova

4 h

0
У јабукама се крије састојак за смртоносни отров

Zanimljivosti

U jabukama se krije sastojak za smrtonosni otrov

4 h

0
Беба новорођенче

Zanimljivosti

Da li znate zašto se muškarcima cijepa majica kad im se rodi dijete

5 h

0
Колико би милијарде из серије Бољи живот вриједиле данас?

Zanimljivosti

Koliko bi milijarde iz serije Bolji život vrijedile danas?

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

57

Dodik: Dejton je bio podvala Srbima, danas je potpuno devastiran

16

51

Novinari najavili štrajk 28. novembra!

16

50

Paunović promijenio ekipu Srbije za meč protiv Letonije!

16

39

Slavna pjevačica završila na psihijatriji": "Potpuno sam se srušila"

16

33

Oglasila se austrijska policija: Otkriveno šta se desilo u Gracu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner