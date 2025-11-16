Koliko bi milijarde iz serije Bolji život vrijedile danas?

Rijetkost je za pronaći osobu na našim prostorima koja nije čula ili gledala seriju Bolji život, drame porodice Popadić u iščekivanju isplate bogatog nasljedstva.

U kultnoj jugoslovenskoj seriji djeca Gige Moravca i Eme Popadić, Boba, Saša i Viki dobijaju nasljedstvo od 200 miliona novih dinara ili dvije milijarde starih.

Ono što današnje generacije, pa ni one od prije 20 godina ne mogu razumjeti, je vrijednost tog nasljedstva. Serija je snimana 1987. godine kada je Jugoslavija u posebnoj fazi odumiranja, gdje je inflacija "jela" svakodnevnu zaradu.

Računica prekom BMW-a

Konfuzno i gotovo nemoguće je pretočiti tadašnju vrijednost novca u današnju, ali postoje neke mogućnosti kako doći do toga. Kada Boba (Dragan Bjelogrlić) dobije svoj dio nasljedstva, odlazi u auto salon gdje gleda novi BMW. Riječ je modelu E30 za koji prodavač u seriji kaže da košta milijardu i šesto miliona starih dinara.

Uz pomoć te scene pokušaćemo objasniti vrijednost nasljedstva.

Tadašnji model Be-em-vea u Evropi koštao je oko 20-25.000 dolara. Riječ je o automobilu srednje klasi što znači da su "milijarde" u seriji više odraz inflacije nego bajkovitog bogatstva.

Naravno, treba uzeti u obzir u politiku uvoza vozila u SFRJ i mnoge druge faktore, ali sve bi otišlo predaleko za bilo kakvu računicu. Poredeći cijenu tadašnjeg vozila, ispostaviće se da je nasljedstvo 1987. godine iznosilo oko 31.000 američkih dolara.

Društvo Zablude o SFRJ: Od bankrota do rata, lijepa bila samo mladost

Ako bi tu cifru pretvorili u današnju kupovnu moć, cifra bi iznosila 80.000 do 90.000 dolara.

Drugim riječima — dovoljno za jedan dobar auto, malo adaptacije stana ili siguran početak za porodični budžet. Ali nikako bogatstvo koje mi danas zamišljamo kada čujemo riječ „milijarde“.

Jugoslovenska stvarnost osamdesetih pravila je jaz između onoga što piše na novčanicama i onoga što se za taj novac moglo kupiti. To je upravo razlog zašto Popadići nisu postali milijarderi, nego porodica koja bi danas dobila nešto poput ostavštine vrijedne 150.000 KM.