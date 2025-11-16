Logo
Large banner

Koliko bi milijarde iz serije Bolji život vrijedile danas?

Izvor:

ATV

16.11.2025

09:26

Komentari:

0
Колико би милијарде из серије Бољи живот вриједиле данас?
Foto: Printscreen/Youtube

Rijetkost je za pronaći osobu na našim prostorima koja nije čula ili gledala seriju Bolji život, drame porodice Popadić u iščekivanju isplate bogatog nasljedstva.

U kultnoj jugoslovenskoj seriji djeca Gige Moravca i Eme Popadić, Boba, Saša i Viki dobijaju nasljedstvo od 200 miliona novih dinara ili dvije milijarde starih.

Ono što današnje generacije, pa ni one od prije 20 godina ne mogu razumjeti, je vrijednost tog nasljedstva. Serija je snimana 1987. godine kada je Jugoslavija u posebnoj fazi odumiranja, gdje je inflacija "jela" svakodnevnu zaradu.

Računica prekom BMW-a

Konfuzno i gotovo nemoguće je pretočiti tadašnju vrijednost novca u današnju, ali postoje neke mogućnosti kako doći do toga. Kada Boba (Dragan Bjelogrlić) dobije svoj dio nasljedstva, odlazi u auto salon gdje gleda novi BMW. Riječ je modelu E30 za koji prodavač u seriji kaže da košta milijardu i šesto miliona starih dinara.

Uz pomoć te scene pokušaćemo objasniti vrijednost nasljedstva.

Tadašnji model Be-em-vea u Evropi koštao je oko 20-25.000 dolara. Riječ je o automobilu srednje klasi što znači da su "milijarde" u seriji više odraz inflacije nego bajkovitog bogatstva.

Naravno, treba uzeti u obzir u politiku uvoza vozila u SFRJ i mnoge druge faktore, ali sve bi otišlo predaleko za bilo kakvu računicu. Poredeći cijenu tadašnjeg vozila, ispostaviće se da je nasljedstvo 1987. godine iznosilo oko 31.000 američkih dolara.

Default Image

Društvo

Zablude o SFRJ: Od bankrota do rata, lijepa bila samo mladost

Ako bi tu cifru pretvorili u današnju kupovnu moć, cifra bi iznosila 80.000 do 90.000 dolara.

Drugim riječima — dovoljno za jedan dobar auto, malo adaptacije stana ili siguran početak za porodični budžet. Ali nikako bogatstvo koje mi danas zamišljamo kada čujemo riječ „milijarde“.

Jugoslovenska stvarnost osamdesetih pravila je jaz između onoga što piše na novčanicama i onoga što se za taj novac moglo kupiti. To je upravo razlog zašto Popadići nisu postali milijarderi, nego porodica koja bi danas dobila nešto poput ostavštine vrijedne 150.000 KM.

Podijeli:

Tagovi:

Bolji život

serija

Inflacija

Dinara

Dolar

kurs

vrijednost

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Крај производње: Југословенски гигант отишао у стечај

Ekonomija

Kraj proizvodnje: Jugoslovenski gigant otišao u stečaj

3 d

0
Силвана Арменулић страдала прије 49 година, легенда и даље живи

Kultura

Silvana Armenulić stradala prije 49 godina, legenda i dalje živi

1 mj

0
Југославија, Косово...: Бруталан одговор из Москве на лицемјерје финске министарке

Svijet

Jugoslavija, Kosovo...: Brutalan odgovor iz Moskve na licemjerje finske ministarke

1 mj

0
Лопта на терену

Emisije

Dokumentarni program ’12 zlatnih medalja'

1 mj

0

Više iz rubrike

Они једу све мање хљеба, да ли је то добро?

Zanimljivosti

Oni jedu sve manje hljeba, da li je to dobro?

17 h

0
Побјегло прасе у Бањалуци, шетачи шокирани

Zanimljivosti

Pobjeglo prase u Banjaluci, šetači šokirani

19 h

0
Извучен тикет вриједан скоро милијарду долара!

Zanimljivosti

Izvučen tiket vrijedan skoro milijardu dolara!

1 d

0
Ова два хороскопска знака чекају нове пословне прилике на крају мјесеца

Zanimljivosti

Ova dva horoskopska znaka čekaju nove poslovne prilike na kraju mjeseca

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

32

Zašto dišemo otrove? Stručnjaci otkrivaju najgore zagađivače u BiH

11

29

Među Epstinovim mejlovima osvanulo ime i Borisa Nikolića

11

23

Velika inovacija: X predstavio rivala za WhatsApp i Viber

11

13

Petković: Mijenjati Ustav BiH i zatvoriti OHR

11

10

Ukleta gatačka fotelja: Mandić glasao sam za sebe? Utvrđen sukob interesa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner