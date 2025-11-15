Logo
Pobjeglo prase u Banjaluci, šetači šokirani

ATV

15.11.2025

16:26

Foto: ATV

Nevjerovatna scena nam dolazi iz banjalučkog naselja Obilićevo gdje odbjeglo prase šeta između zgrada.

Prolaznici Krfske ulice u Banjaluci uočili su prase koje je hodalo između zgrada, a nakon nekog vremena krenulo je i šetalištem.

S obzirom da polako kreće sezona krmokolja, vlasniku želimo puno sreće da dođe prvi do praseta.

prase

Banjaluka

šetalište

