Izvučen tiket vrijedan skoro milijardu dolara!

U američkoj lutriji Mega Milions izvučen je dobitni tiket džekpota, vrijedan skoro milijardu dolara.

Dobitnik džekpota je iz Džordžije, saopšteno je iz Mega Milionsa, prenosi ABC.

Brojevi koji su dobitniku donijeli sreću bili su: 1,8, 11, 12, 57, a zlatna Mega loptica je nosila broj 7.

Prije izvlačenja, džekpot je procijenjen na 980 miliona dolara, što bi ga učinilo osmim najvećim u istoriji lutrije.

Posljednji put džekpot je osvojio tiket 27. juna.

Procijenjena jednokratna isplata nagrade iznosi 452,2 miliona dolara, a može da se primi kroz 29 godišnjih rata.

Izvlačenje u petak je bilo 40. u ovoj seriji, što predstavlja rekord igre. Šanse za osvajanje džekpota su jedan prema 290.472.336.

Mega Milions se igra u 45 američkih država, Vašingtonu D.C. i Američkim Devičanskim Ostrvima, a cijena tiketa je pet dolara po igri.

Najveći dobitak u istoriji ove lutrije iznosio je 1,6 milijardi dolara, a osvojen je 8. avgusta 2023. godine.