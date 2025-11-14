Logo
Large banner

Da li znate šta je "zimsko smirenje"?

Izvor:

Informer

14.11.2025

22:15

Komentari:

0
Мраз зима минус лист
Foto: photos_by_ginny/Pexels

Dani od Aranđelovdana do Božića nazivaju se "zimsko smirenje", a prema narodnom vjerovanju, tada nikako ne smijete da radite određene stvari.

U srpskoj tradiciji, period između Aranđelovdana i Božića bio je vrijeme tišine, sabranosti i duhovnog reda, dani kada se ne viče, ne lupa šakom o sto i ne odbija onaj koji dođe pod krov.

Takvi su dani od Aranđelovdana (21. novembar) pa sve do Božića (7. januar) – vrijeme koje je u starim domaćinstvima bilo poznato kao "zimsko smirenje".

rotacija policija rs mup rs

Hronika

Jeziv zločin: Uhapšen osumnjičeni za dvostruko ubistvo

Stari su govorili da kako se čovjek ponaša u ovom periodu, takva će mu biti godina. Zato su žene pazile da ne razbiju ništa, da se ne razlije voda, da se ne prenoći u ljutnji.

Udaranje po stolu, koje se danas smatra gestom odlučnosti, nekada je značilo uvredu kuće. Vjerovalo se da onaj ko lupi šakom o sto u slavskim danima izaziva neslogu među ukućanima, ali i otvara vrata za gubitke u narednoj godini.

Zato se govorilo: "Ako moraš da kažeš - reci. Ako moraš da uradiš - učini. Ali nemoj da udariš".

Poštovao se svaki gost

U ovom periodu, posebno se poštovao svaki gost koji pređe prag. Ako neko naiđe, i najavljen i nenajavljen, morao je biti poslužen, makar hljebom i solju, piše Alo. Ako mu se zatvore vrata, vjerovalo se da će sreća zimi zaobići kuću.

Čak i kad gost dođe u trenutku umora ili porodične napetosti, ne odbija se. Ne govori se: "Nismo za goste". Umjesto toga, domaćin se nasmije, iznese šta ima i kasnije, kad ostane sam, izgovori:

"Ko dođe pred praznik, došao je s razlogom".

U ovim danima, naročito uveče, vatra se ložila tiše. Domaćini su palili kandilo bez riječi, a djeca su učena da ne trče kroz kuću, da ne zovu jedno drugo vikom, već da se svetitelj "ne prenese s plamena".

Božićni post, koji počinje 28. novembra, podrazumijevao je ne samo uzdržanje od hrane, već i uzdržanje od svake suvišne misli, riječi i postupka. Zato se u kući:

ne vadi stari spor

ne diže ton na djecu

ne kritikuje bez potrebe

ne odlazi iz kuće ljut.

Sve je imalo svoju mjeru – jer se vjerovalo da se duhovni red stvara u kući, ne u crkvi. Zato se govorilo: "Ako se kuća smiri do Božića – Bog će u nju i ući".

Podijeli:

Tagovi:

zima

kuća

Božić

Aranđelovdan

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Министарства у Савјету министара којима руководи кадар СНСД интензивирају сарадњу са Русијом

BiH

Ministarstva u Savjetu ministara kojima rukovodi kadar SNSD intenziviraju saradnju sa Rusijom

1 h

0
Мушкарац (36) умро након пресађивања косе на клиници у Турској!

Svijet

Muškarac (36) umro nakon presađivanja kose na klinici u Turskoj!

2 h

0
Закерберг: Мобилни телефони више неће постојати, долази нова играчка

Nauka i tehnologija

Zakerberg: Mobilni telefoni više neće postojati, dolazi nova igračka

2 h

0
Фицо: Никад нећу пристати да се Кијеву да зајам од 140 милијарди евра

Svijet

Fico: Nikad neću pristati da se Kijevu da zajam od 140 milijardi evra

2 h

0

Više iz rubrike

Ова давно заборављена српска имена за дјевојчице носе снажну симболику

Zanimljivosti

Ova davno zaboravljena srpska imena za djevojčice nose snažnu simboliku

6 h

0
Само ова три знака Зодијака улазе у 9 година среће и обиља

Zanimljivosti

Samo ova tri znaka Zodijaka ulaze u 9 godina sreće i obilja

8 h

0
Par, ljubav

Zanimljivosti

Koji horoskopski znak je vaš idealan ljubavni partner?

9 h

0
Коначно да и њима крене: Ова 3 знака бришу све дугове и купају се у парама

Zanimljivosti

Konačno da i njima krene: Ova 3 znaka brišu sve dugove i kupaju se u parama

11 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

38

Zaharova: Sinovi Vitalija Klička izbjegavaju vojnu službu

23

19

"Nema legitimiteta, a ni konsenzusa": Kako ćemo doći do glavnog pregovarača?

22

59

Usvojena rezolucija o borbi protiv neonacizma

22

44

Dodik: Karan svojim znanjem i dosljednošću godinama štiti Srpsku

22

20

Jedna osoba poginula u padu helikoptera u Mantovi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner