Ministarstva u Savjetu ministara kojima rukovodi kadar SNSD intenziviraju saradnju sa Rusijom

Izvor:

SRNA

14.11.2025

22:12

Komentari:

0
Министарства у Савјету министара којима руководи кадар СНСД интензивирају сарадњу са Русијом

Vlasti Republike Srpske nastavljaju da održavaju česte kontakte sa Rusijom na najvišem nivou, navodi se u izvještaju Evropske komisije o BiH za ovu godinu.

- Ministarstva i tijela pod kontrolom SNSD-a na nivou BiH, takođe, počela su da intenziviraju saradnju sa ruskim kolegama. Tako su u septembru Institut za metrologiju i Institut za standardizaciju potpisali memorandume o razumijevanju sa Rosstandartom, ruskim subjektom koji je sankcionisala EU - ističe se u izvještaju.

Dodaje se da zbog zvaničnika iz Republike Srpske u institucijama BiH, koji su članovi SNSD-a, ostaje, kako kažu, "politički sporno usklađivanje sa restriktivnim mjerama EU kada je riječ o Rusiji".

To je, smatraju u Evropskoj komisiji, dovelo do "značajnih prepreka" u njihovoj primjeni od ministarstava u Savjetu ministara koja kontroliše SNSD, uključujući letove iz Rusije koji nisu zabranjeni ili emitovanje programa ruskih državnih medija.

Iz Evropske komisije poručuju da "BiH treba da nastavi da jača svoje kapacitete za sprovođenje međunarodnih restriktivnih mjera, uključujući sankcije EU i da usklađuje svoje zakone sa propisima EU".

Tagovi:

Rusija

SNSD

Komentari (0)
