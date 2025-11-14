Logo
Large banner

Košarac: Oblasti klime i gasa - ustavna nadležnost Srpske i FBiH

Izvor:

SRNA

14.11.2025

12:10

Komentari:

0
Кошарац: Области климе и гаса - уставна надлежност Српске и ФБиХ
Foto: Srna

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac odbacio je kao neprihvatljivo tumačenje Evropske komisije u vezi sa sprovođenjem određenih koraka iz Liste reformi i Reformske agende BiH, te istakao da je oblasti klime i gasa u ustavnoj nadležnosti Republike Srpske i Federacije BiH, a ne BiH.

Košarac je izjavio Srni da je, prema tom tumačenju, potrebno napraviti pojedine korekcije u koracima koji se odnose na realizaciju aktivnosti iz oblasti klime i gasa, što je suprotno ustavnim nadležnostima u BiH.

Кија Коцкар и Катарина Живковић

Scena

Spominje se intimni snimak: Ne smiruje se rat Kije Kockar i Kaće Živković

"To nećemo podržati, jer su oblasti klime i gasa u ustavnoj nadležnosti Republike Srpske i Federacije BiH, a ne zajedničkog nivoa. Nikada nećemo pristati na EU integracije, ako to znači umanjenje ustavnog kapaciteta i otimanje nadležnosti Srpske", poručio je Košarac.

On je istakao da je primarni zadatak da se odbrani i očuva ustavna pozicija Republike Srpske.

"Ostajemo pri tekstu Reformske agende i Liste reformi, koju je Savjet ministara usvojio na 62. vanrednoj sjednici. Taj tekst je i dostavljen Evropskoj komisiji kao stav BiH", rekao je Košarac.

Хороскоп, паре

Zanimljivosti

Konačno da i njima krene: Ova 3 znaka brišu sve dugove i kupaju se u parama

On je podsjetio da je to tekst koji je usvojen na temelju stavova institucija Republike Srpske i odražava ustavnu distribuciju nadležnosti u BiH i institucija BiH.

"O tome sam obavijestio Direkciju za ekonomsko planiranje, koja komunicira sa Evropskom komisijom o ovim pitanjima", napomenuo je Košarac.

Podijeli:

Tag:

Staša Košarac

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Олупина Титаника

Ekonomija

Džepni sat putnika "Titanika" procijenjen na milion funti

4 h

0
Ученик у школу донио реплику метка, родитељи тврде да малтретира вршњаке

Srbija

Učenik u školu donio repliku metka, roditelji tvrde da maltretira vršnjake

4 h

0
Украо новчаник из аута па 'пеглао' картице

Hronika

Ukrao novčanik iz auta pa 'peglao' kartice

4 h

0
Орбан: Припрема за мировни самит Русије и САД у пуном јеку

Svijet

Orban: Priprema za mirovni samit Rusije i SAD u punom jeku

4 h

0

Više iz rubrike

Дом народа опет без кворума

BiH

Dom naroda opet bez kvoruma

5 h

0
Хитна сједница Дома народа ПС БиХ

BiH

Hitna sjednica Doma naroda PS BiH

9 h

0
Колико ће коштати прослава Божића у институцијама БиХ?

BiH

Koliko će koštati proslava Božića u institucijama BiH?

22 h

0
Ковачевић: Представнички дом нема уставну надлежност да именује главног преговарача

BiH

Kovačević: Predstavnički dom nema ustavnu nadležnost da imenuje glavnog pregovarača

23 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

24

UN pokreće istragu zbog masovnih ubistava u Sudanu

16

23

Njemačka: Smanjena prijetnja od "Bande čekića"

16

22

Minić: Vaspitači će uvijek imati moju podršku

16

16

Japanka se "udala" za muškarca kojeg je napravila vještačka inteligencija?

16

15

Oglasili se iz policije: Ovo nikako nemojte da radite!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner