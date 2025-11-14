Košarac: Oblasti klime i gasa - ustavna nadležnost Srpske i FBiH

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac odbacio je kao neprihvatljivo tumačenje Evropske komisije u vezi sa sprovođenjem određenih koraka iz Liste reformi i Reformske agende BiH, te istakao da je oblasti klime i gasa u ustavnoj nadležnosti Republike Srpske i Federacije BiH, a ne BiH.

Košarac je izjavio Srni da je, prema tom tumačenju, potrebno napraviti pojedine korekcije u koracima koji se odnose na realizaciju aktivnosti iz oblasti klime i gasa, što je suprotno ustavnim nadležnostima u BiH.

"To nećemo podržati, jer su oblasti klime i gasa u ustavnoj nadležnosti Republike Srpske i Federacije BiH, a ne zajedničkog nivoa. Nikada nećemo pristati na EU integracije, ako to znači umanjenje ustavnog kapaciteta i otimanje nadležnosti Srpske", poručio je Košarac.

On je istakao da je primarni zadatak da se odbrani i očuva ustavna pozicija Republike Srpske.

"Ostajemo pri tekstu Reformske agende i Liste reformi, koju je Savjet ministara usvojio na 62. vanrednoj sjednici. Taj tekst je i dostavljen Evropskoj komisiji kao stav BiH", rekao je Košarac.

On je podsjetio da je to tekst koji je usvojen na temelju stavova institucija Republike Srpske i odražava ustavnu distribuciju nadležnosti u BiH i institucija BiH.

"O tome sam obavijestio Direkciju za ekonomsko planiranje, koja komunicira sa Evropskom komisijom o ovim pitanjima", napomenuo je Košarac.