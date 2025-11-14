Logo
Large banner

Ukrao novčanik iz auta pa 'peglao' kartice

Autor:

Stevan Lulić

14.11.2025

11:52

Komentari:

0
Украо новчаник из аута па 'пеглао' картице

Dobojska policija uhapsila je M.S. iz ovog grada zbog sumnje da je iz automobila ukrao novčanik i potom 'peglao' kartice koje je u njemu našao.

"Policijskoj stanici Doboj 1, prijavljeno da je iz putničkog vozila oštećenog lica nestao novčanik sa ličnim dokumentima i bankovnim karticama, te da je izvršeno više transakcija jednom od bankovnih kartica", navela je Policijska uprava Doboj.

Chat GPT

Zdravlje

Alarmantni podaci: Više od 40 osto mladih traži pomoć od vještačke inteligencije kada su usamljeni

Dodaje se da je brzom reakcijom policije identifikovan i uhapšen počinilac, a otuđeni predmeti biće vraćeni vlasniku.

"Nakon dokumentovanja predmeta protiv navedenog lica Okružnom javnom tužilaštvu Doboj biće dostavljen izvještaj o izvršenom krivičnom djelu", zaključuje se u saopštenju PU Doboj.

Podijeli:

Tagovi:

Krađa

Doboj

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Орбан: Припрема за мировни самит Русије и САД у пуном јеку

Svijet

Orban: Priprema za mirovni samit Rusije i SAD u punom jeku

16 min

0
Moskva/Kremlj

Svijet

Kremlj: Nikada nećemo zaboraviti herojsku pomoć Sjeverne Koreje

22 min

0
Научници направили микро-роботе: Пливају кроз крв да би спријечили мождани удар

Zdravlje

Naučnici napravili mikro-robote: Plivaju kroz krv da bi spriječili moždani udar

27 min

0
Проблеми за Зеленског се само калеме: Укључио се и ФБИ

Svijet

Problemi za Zelenskog se samo kaleme: Uključio se i FBI

28 min

0

Više iz rubrike

Син који је тукао мајку до смрти осуђен на доживотну робију

Hronika

Sin koji je tukao majku do smrti osuđen na doživotnu robiju

43 min

0
Од возача одузет ''голф два'', за казне дугује скоро 45.000 КМ

Hronika

Od vozača oduzet ''golf dva'', za kazne duguje skoro 45.000 KM

56 min

0
Маскирани нападачи моткама пребили малољетника

Hronika

Maskirani napadači motkama prebili maloljetnika

59 min

0
Пежо слетио са пута, ватрогасци сјекли ауто да извуку повријеђеног

Hronika

Pežo sletio sa puta, vatrogasci sjekli auto da izvuku povrijeđenog

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

59

Džepni sat putnika "Titanika" procijenjen na milion funti

11

59

Učenik u školu donio repliku metka, roditelji tvrde da maltretira vršnjake

11

52

Ukrao novčanik iz auta pa 'peglao' kartice

11

47

Orban: Priprema za mirovni samit Rusije i SAD u punom jeku

11

41

Alarmantni podaci: Više od 40 osto mladih traži pomoć od vještačke inteligencije kada su usamljeni

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner