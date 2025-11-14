Ukrao novčanik iz auta pa 'peglao' kartice

Autor:Stevan Lulić
14.11.2025
11:52
Komentari:0
Dobojska policija uhapsila je M.S. iz ovog grada zbog sumnje da je iz automobila ukrao novčanik i potom 'peglao' kartice koje je u njemu našao.
"Policijskoj stanici Doboj 1, prijavljeno da je iz putničkog vozila oštećenog lica nestao novčanik sa ličnim dokumentima i bankovnim karticama, te da je izvršeno više transakcija jednom od bankovnih kartica", navela je Policijska uprava Doboj.
Dodaje se da je brzom reakcijom policije identifikovan i uhapšen počinilac, a otuđeni predmeti biće vraćeni vlasniku.
"Nakon dokumentovanja predmeta protiv navedenog lica Okružnom javnom tužilaštvu Doboj biće dostavljen izvještaj o izvršenom krivičnom djelu", zaključuje se u saopštenju PU Doboj.
