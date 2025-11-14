Problemi za Zelenskog se samo kaleme: Uključio se i FBI

Ime Mindič se već više od godinu dana provlači kroz ukrajinsku politiku.

Čovjek koji je nekada bio najmlađi partner i vlasnik medijske imovine oligarha Igora Kolomojskog, izgleda da se transformisao u jednu od sivih eminencija Ukrajine.

Ovo bi, naravno, bilo nemoguće bez njegovog prijateljstva sa predsjednikom Volodimirom Zelenskim, koji je ušao u najvišu kancelariju zemlje u ulici Bankova 2019. godine – ili bez potpune invazije Rusije, koja je dovela do suspenzije demokratskih procesa u Ukrajini na neodređeno, uključujući odgovornost i transparentnost vlade.

Trenutno, Nacionalni biro za borbu protiv korupcije Ukrajine (NABU) i Specijalizovano tužilaštvo za borbu protiv korupcije (SAP) neće ni potvrditi ni demantovati takozvane "Mindičeve snimke".

Ko je, kako navodi Ukrajinska pravda, "posebni prijatelj predsjednika, čije se ime sve češće pojavljuje u medijima od početka kampanje protiv ukrajinskih antikorupcijskih tijela"?

Prema izvorima tog portala američkom političkom establišmentu, i FBI je počeo da se interesuje za Mindičeve aktivnosti. Štaviše, prije samo nekoliko nedjelja, svjetla su ponovo bila upaljena u stanu u vladinom kvartu Kijeva gdje su prošlog ljeta pronađeni uređaji za prisluškivanje.

"Miljenik"

"Predsjednik je mogao da provede cijeli vikend sa njim. Da napravi roštilj, da se opusti i odmori", tako je jedan istaknuti ukrajinski biznismen, govoreći nezvanično, opisao Mindičev odnos sa Zelenskim.

"Timur je sav u hotelima, restoranima i odijelima", dodao je bivši politički teškaš, opisujući predsjednikovog miljenika.

Početkom 2020. godine, tokom pandemije Kovid-19, novinari Ukrajinske pravde dokumentovali su Mindičeve tri posjete predsjedničkom kabinetu. Rekao je da je posjećivao svog prijatelja Andrija Jermaka, šefa predsjedničkog kabineta.

"Otišao sam tamo da ponudim pomoć – kao osoba, kao prijatelj i kao građanin – u vezi sa korona virusom. Imam iskustva u organizovanju dostave paketa, hrane i tako dalje".

Početkom 2021. godine, Zelenski je proslavio svoj rođendan u Mindičevom stanu, prkoseći ograničenjima zbog Kovida, što je u to vrijeme izazvalo značajne kontroverze.

Kako ističe "Ukrajinska pravda", ovo je isti stan u kom su kasnije nađeni uređaji za prisluškivanje.

Kada je u februaru 2022. godine počela potpuna invazija Rusije na Ukrajinu, vladin kvart u Kijevu je zatvoren iz bezbjednosnih razloga.

Kao rezultat toga, postalo je nemoguće pratiti da li Mindič nastavlja da posjećuje Kancelariju predsjednika, ili pratiti bilo kakva društvena okupljanja ili druge interakcije. Ali politički i poslovni izvori podjednako kažu da je taj period obilježio pravi uspon Timura Mindiča – predsjednikovog prijatelja koji nikada nije obavljao zvaničnu funkciju, ali je stekao pravi uticaj.

Mindič 2.0

2024. je bila godina kada je Timur Mindič zaista počeo da se uzdiže u sistemu moći Volodimira Zelenskog, rekao je dobro povezani poslovni izvor.

"Počeo je da se ističe nakon što je doveo svoje ljude u Kabinet ministara. Zatim je stalno pozivao ljude u svoj dom, predlagajući ideje. Odjednom je bio svuda", ispričao je.

Izvor je dodao da predsednik više nije imao listu kandidata za ovu ili onu poziciju. U septembru 2024. godine, nekoliko ljudi povezanih sa biznismenom dobilo je ministarske portfelje nakon djelimične rekonstrukcije vlade.

Među onima koji su smatrani da su u Mindičevoj sferi uticaja bili su tadašnji ministar energetike German Haluščenko, ministarka zaštite životne sredine Svetlana Grinčuk i ministar poljoprivrede Vitalij Kovalj. Primjetno je da ni Haluščenko ni Grinčuk nisu pali u zaborav nakon sljedeće rekonstrukcije kabineta sredinom 2025. godine: Grinčuk je preuzeo Haluščenkovu poziciju, dok je Haluščenko prešao u Ministarstvo pravde.

"Sada postoji samo nekoliko oblasti u kojima se u Ukrajini zarađuje veliki novac: odbrana (dronovi), energetika, rekonstrukcija i kol centri", rekao je nezvanično jedan istaknuti biznismen.

I, kako su brojni izvori iz biznisa, politike i organa reda rekli, Mindič je prisutan u prva dva sektora.

Između Ukrajine i Izraela

Većina izvora naglašava da je Mindič možda dostigao svoj vrhunac tokom rata sa Rusijom. Oni napominju da su događaji oko uticaja na Odesku lučku elektranu, koji datiraju još iz 2021. godine, i poduhvati njegovog rođaka Leonida u Harkivoblenergu bili samo početak ovog meteorskog uspona.

"Timur je dobar organizator. Ima direktan pristup predsjedniku. Ali nikada nije imao veliki novac i nikada nije bio nezavisan igrač", sjeća se jedan uticajni član neformalne grupe Privat, koja je efikasno prestala da postoji nakon hapšenja Igora Kolomojskog krajem 2023. godine.

Prema poslovnim izvorima Ukrajinske pravde, u septembru ove godine Mindič je proslavio svoj rođendan u Izraelu. Sredinom oktobra vratio se u Kijev, samo da bi ubrzo nakon toga otputovao nazad u Izrael. Da li je julski napad na NABU i SAPO uticao na istragu o užem krugu predsjednika? Hoće li snimci napravljeni u Mindičevom stanu ikada biti objavljeni? I što je najvažnije – da li je Mindič vršio kontrolu nad ukrajinskim energetskim sektorom i uticao na tešku kompaniju za odbranu Fajer Point? Da li je djelovao samostalno ili uz odobrenje sa viših nivoa? I da li će se vratiti u Ukrajinu u bliskoj budućnosti ili će sačekati potencijalne nestanke struje u inostranstvu?

Za sada, sve što se može reći sa sigurnošću reći je ovo: Timur Mindič ostaje najprivatniji, ali i najbolje povezani ukrajinski biznismen, sa samo nekoliko njegovih fotografija dostupnih na mrežama.

On ostaje suvlasnik Kvartala 95.