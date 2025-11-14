Orban: Tužićemo EU zbog odluke da odbaci ruski gas

Mađarska namjerava da tuži EU zbog odluke Brisela da odbaci ruski gas, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.

On je za mađarsku državnu radio-stanicu rekao da Mađarska ne prihvata takvo nezakonito rješenje koje je suprotno evropskim vrijednostima.

Orban je ocijenio da je Brisel odabrao takvo rješenje kako bi "ugasio državnu vladu koja nije saglasna s tim".