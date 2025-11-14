Orban: Tužićemo EU zbog odluke da odbaci ruski gas

Izvor:
SRNA
14.11.2025
11:17
Komentari:0
Mađarska namjerava da tuži EU zbog odluke Brisela da odbaci ruski gas, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.
On je za mađarsku državnu radio-stanicu rekao da Mađarska ne prihvata takvo nezakonito rješenje koje je suprotno evropskim vrijednostima.
Svijet
Sijarto: Vrijeme je za promjenu u Briselu
Orban je ocijenio da je Brisel odabrao takvo rješenje kako bi "ugasio državnu vladu koja nije saglasna s tim".
Nauka i tehnologija
56 min0
Savjeti
59 min0
Hronika
59 min0
Hronika
1 h0
Najnovije
Najčitanije
12
05
12
04
11
59
11
59
11
52
Trenutno na programu