Orban: Tužićemo EU zbog odluke da odbaci ruski gas

Izvor:

SRNA

14.11.2025

11:17

Орбан: Тужићемо ЕУ због одлуке да одбаци руски гас
Foto: Tanjug/AP

Mađarska namjerava da tuži EU zbog odluke Brisela da odbaci ruski gas, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.

On je za mađarsku državnu radio-stanicu rekao da Mađarska ne prihvata takvo nezakonito rješenje koje je suprotno evropskim vrijednostima.

Петер Сијарто-23092025

Svijet

Sijarto: Vrijeme je za promjenu u Briselu

Orban je ocijenio da je Brisel odabrao takvo rješenje kako bi "ugasio državnu vladu koja nije saglasna s tim".

