Doživotna robija zbog obaranja "Iljušina" 2024. godine

Komandant 138. raketne brigade protivvazdušne odbrane ukrajinskih oružanih snaga Nikola Dzjaman, koji je naredio obaranje aviona "Il-76" sa 65 ukrajinskih ratnih zarobljenika 2024. godine, osuđen je u odsustvu na doživotnu robiju i novčanu kaznu od preko četiri milijarde rubalja /52 miliona dolara/, saopšteno je iz suda.
Osuđeni će prvih devet godina izdržavati u zatvoru, a ostatak u kaznenoj koloniji visoke bezbjednosti.
Sud je uvažio građanske tužbe i naložio Dzjamanu da isplati materijalnu štetu ruskom Ministarstvu odbrane u iznosu od preko četiri milijarde rubalja, kao i više od 14 miliona rubalja žrtvama kao nadoknadu za moralnu štetu.
Dzjaman je, takođe, optužen za izvršenje terorističkog čina u zavjeri sa drugima.
U januaru 2024. godine, ukrajinske snage su oborile ruski avion "Il-76" iznad Belgorodske oblasti, u kome je bilo 65 ukrajinskih ratnih zarobljenika koji su išli na planiranu razmjenu.
Svi ukrajinski vojnici, tri prateća ruska oficira i šest članova posade su poginuli. DNK testiranje je kasnije potvrdilo njihov identitet.
Rusija je predala ostatke preminulih ratnih zarobljenika Ukrajini u decembru 2024. godine. U julu su ruski istražioci otkrili da je Dzjaman naredio obaranje "Il-76".
