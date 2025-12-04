Auto potpuno zdrobljen: Užasna nesreća na mostu u Banjaluci

Autor:Stevan Lulić
04.12.2025
23:25
Komentari:0
Veoma teška nesreća dogodila se u četvrtak kasno naveče u banjalučkom naselju Česma.
Do nesreće je došlo na mostu na nasipu u blizini Incela, a učestvovao je jedan automobil.
Prema nezvaničnim informacijama, ekipa Hitne pomoći prevezla je povrijeđene u bolnicu.
Silini udara najbolje svjedoče jezivi prizori sa mjesta nesreće. Automobil koji je učestvovao u udesu potpuno je zdrobljen.
Potpuno je uništena i ograda na dijelu mosta gdje se nesreća desila.
Kako javlja reporter ATV-a sa mjesta događaja, vozilo se kretalo iz pravca Česme prema Incelu kada je vozač izgubio kontrolu i zakucao se u ogradu mosta.
Koliko je osoba tačno povrijeđeno, kao ni stepen povreda, za sada nisu poznati.
Hronika
3 h0
Hronika
3 h0
Hronika
3 h0
Hronika
3 h0
Najnovije
Najčitanije
23
25
22
58
22
53
22
48
22
39
Trenutno na programu