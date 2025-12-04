Auto potpuno zdrobljen: Užasna nesreća na mostu u Banjaluci

Veoma teška nesreća dogodila se u četvrtak kasno naveče u banjalučkom naselju Česma.

Do nesreće je došlo na mostu na nasipu u blizini Incela, a učestvovao je jedan automobil.

Nesreća u Česmi

Prema nezvaničnim informacijama, ekipa Hitne pomoći prevezla je povrijeđene u bolnicu.

Silini udara najbolje svjedoče jezivi prizori sa mjesta nesreće. Automobil koji je učestvovao u udesu potpuno je zdrobljen.

Nesreća u Česmi

Potpuno je uništena i ograda na dijelu mosta gdje se nesreća desila.

Kako javlja reporter ATV-a sa mjesta događaja, vozilo se kretalo iz pravca Česme prema Incelu kada je vozač izgubio kontrolu i zakucao se u ogradu mosta.

Nesreća u Česmi

Koliko je osoba tačno povrijeđeno, kao ni stepen povreda, za sada nisu poznati.