Auto potpuno zdrobljen: Užasna nesreća na mostu u Banjaluci

Autor:

Stevan Lulić

04.12.2025

23:25

Komentari:

0
Несрећа у Чесми
Foto: ATV / Milan Ilić

Veoma teška nesreća dogodila se u četvrtak kasno naveče u banjalučkom naselju Česma.

Do nesreće je došlo na mostu na nasipu u blizini Incela, a učestvovao je jedan automobil.

Несрећа у Чесми
Nesreća u Česmi

Prema nezvaničnim informacijama, ekipa Hitne pomoći prevezla je povrijeđene u bolnicu.

Silini udara najbolje svjedoče jezivi prizori sa mjesta nesreće. Automobil koji je učestvovao u udesu potpuno je zdrobljen.

Несрећа у Чесми
Nesreća u Česmi

Potpuno je uništena i ograda na dijelu mosta gdje se nesreća desila.

Kako javlja reporter ATV-a sa mjesta događaja, vozilo se kretalo iz pravca Česme prema Incelu kada je vozač izgubio kontrolu i zakucao se u ogradu mosta.

Несрећа у Чесми
Nesreća u Česmi

Koliko je osoba tačno povrijeđeno, kao ni stepen povreda, za sada nisu poznati.

Saobraćajna nesreća

nesreća

Banjaluka

Komentari (0)
