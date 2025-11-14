Logo
Pas upucao vlasnika u leđa

Izvor:

Dnevnik.hr

14.11.2025

11:30

psi
Foto: Pexels

Muškarac iz Pensilvanije završio je u bolnici nakon što je njegov pas navodno pucao na njega iz sačmarice i ranio ga u leđa, saopštila je policijska uprava Shilingtona.

Incident se dogodio u utorak oko 23:13 kada je policija zaprimila dojavu o pucnjavi i ranjenom 53-godišnjaku.

Dok su patrolne jedinice bile na putu, operativni centar obaviješten je da je pas skočio na krevet i aktivirao vatreno oružje.

Na mjestu događaja službenici su pronašli muškarca kako leži na podu s prostrjelnom ranom u donjem dijelu leđa.

Žrtva je policiji rekla da je neposredno prije incidenta čistio sačmaricu i odložio je na krevet.

Novak i Jelena

Scena

Đoković šokirao priznanjem: Otkrio s kim je Jelena bila prije njega

Nakon što je sjeo, jedan od pasa skočio je na madrac, što je uzrokovalo da se oružje aktivira i ispali metak, koji ga je pogodio u leđa. U kući su se u tom trenutku nalazili muškarac, njegov sin i još dva psa. Sin, prema policiji, nije bio u istoj prostoriji tijekom pucnjave.

Bolničari su ranjenog muškarca odmah prevezli u obližnju bolnicu, gdje je hitno Operisan. U srijedu je medicinsko osoblje obavijestilo policiju da je pacijent prošao prvu operaciju, ali da su potrebni dodatni zahvati planirani za srijedu ili četvrtak, piše Ej-bi-si Njuz.

Iako zasad sve upućuje na nesretan slučaj, policija nastavlja istragu kako bi utvrdila sve okolnosti događaja, piše Dnevnik.hr.

