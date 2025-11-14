Logo
Sin koji je tukao majku do smrti osuđen na doživotnu robiju

Blic

14.11.2025

11:20

Син који је тукао мајку до смрти осуђен на доживотну робију
Foto: Unsplash

Martonu Robotki (37) iz Srbobrana, optuženi za brutalno ubistvo svoje majke Mirjane Robotke (79) osuđen je danas na doživotnu robiju.

Na glavnom pretresu u sudu u Somboru donijeta je i odluka da se okrivljenom pritvor produžava do dalje odluke suda ili do upućivanja okrivljenog na izdržavanja krivične sankcije izrečene navedenom nepravosnažnom presudom Višeg suda u Somboru, piše Blic.

Navedenom nepravosnažnom presudom Višeg suda u Somboru okrivljenom je izrečena i mjera bezbednosti obavezno liječenje alkoholičara, koja će se izvršavati u zavodu za izvršenje kazne zatvora ili u odgovarajućoj ustanovi.

Prema navodima optužnice, zločin se dogodio u noći između 7. i 8. januara ove godine u porodičnoj kući u Srbobranu, gde su majka i sin živjeli zajedno. Telo nesrećne žene pronađeno je u jutarnjim satima, sa vidnim povredama na glavi i tijelu.

Stanovnici ulice u kojoj se desio zločin i dalje su potreseni. Jedan od komšija ispričao je da je Marton rano ujutru, oko 6.30, izašao iz kuće i rekao mu da mu je majka umrla.

"Bio sam zatečen i izjavio mu saučešće. Delovao je zbunjeno, ali nisam pomislio da se iza svega krije zločin. Kasnije, kad sam saznao šta je uradio, shvatio sam da u njegovom ponašanju nije bilo ni trunke kajanja", ispričao je komšija za medije.

Druga komšinica odmah je pozvala Hitnu pomoć, ali je ekipa po dolasku mogla samo da konstatuje smrt. Lekari su primetili povrede i o svemu obavestili policiju, koja je ubrzo privela Martona Robotku.

Prema podacima Osnovnog suda u Vrbasu, Marton Robotka je tri puta pravosnažno osuđivan zbog nasilja u porodici – 2018, 2019. i 2022. godine. Posljednji put je osuđen na dvije godine zatvora. Protiv njega su više puta izricane i hitne mere zabrane prilaska majci, ali se, po rečima komšija, one često nisu poštovale.

"Bio je sklon alkoholu, često se svađao i tukao majku. Nije radio, a kad bi dobio koji dinar, sve bi potrošio na piće. I pored svega, Mirjana ga je stalno branila i nadala se da će se promijeniti – ispričala je prijateljica ubijene žene.

Tokom istrage, Marton je priznao da je udarcima usmrtio svoju majku, ali se branio tvrdnjom da nije imao namjeru da je ubije. Ipak, prema optužnici, način izvršenja i težina povreda ukazuju na to da se radi o teškom ubistvu.

