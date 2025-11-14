Utvrđen uzrok katastrofalnog požara u Tuzli

Požar u Domu penzionera u Tuzli, u kojem je poginulo 15 osoba, nastao je kao posljedica kratkog spoja na provodnicima priključnog kabla radioprijemnika, koji je bio priključen u utikač, stisnut između madraca na krevetu, zida i metalnog dijela kreveta u sobi jednog od štićenika.

To je navedeno u nalazu i mišljenju vještaka elektro stuke, saopšteno je danas, u petak, 14. novembra, iz Tužilaštva Tuzlanskog kantona. Osnovni uzrok je, kako se dodaje, prvo mehaničko, a zatim i termičko opterećenje kabla.

Nalazi i mišljenja

Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona su, naime, vještaci elektro struke i protivpožarne zaštite dostavili nalaze i mišljena o uzrocima požara u Domu penzionera Tuzla.

"Od posljedica požara je smrtno stradalo 15 osoba, a povrijeđeno je više od 30 osoba. Obdukcije tijela dvije žene koje su preminule sinoć će biti urađene u skorije vrijeme", podsjećaju iz Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Nalaz i mišljenje vještaka o uzrocima požara su, dodaju iz Tužilaštva, početni dio istražnih radnji koje se sprovode i koje će u daljem radu biti sprovedene kako bi se utvrđivala odgovornost i propusti, u cilju prikupljanja činjenica da li bi posljedice bile izbjegnute ili umanjene.

Istražni tim

Tužilaštvo TK je formiralo istražni tim u kojem su dva tužioca i tim istražitelja istražiocima SKP MUP-a TK. Tim već sprovodi istražne radnje i prikupljaju se dokazi u cilju utvrđivanja relevantnih činjenica.

"Istraga će biti opsežna i detaljna. Provjeriće se sve okolnosti nastanka požara, odnosno cjelokupna uzročno posljedična veza, odgovornost i propusti u radu, kao i sve činjenice u vezi sa poduzetim ili nepoduzetim mjerama sigurnosti i protivpožarne zaštite u objektu", naveli su iz Tužilaštva TK.

Krivična odgovornost

Istraga je, dodaju, usmjerena na utvrđivanja krivične odgovornosti, odnosno elemenata za postojanje osnovane sumnje da su službene ili odgovorne osobe (ili neke druge osobe) počinili krivična d‌jela.

"Istraga je na početku utemeljena i vezuje se za krivično d‌jelo teška krivična d‌jela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine u vezi sa krivičnim d‌jelom izazivanje opšte opasnosti, s posljedicom smrti više osoba, kao i za krivično d‌jelo nesavjestan rad u službi", naveli su iz Tužilaštva TK.

Tokom istrage, dodali su, tužioci će izdavati naloge i naredbe za sve istražne radnje za koje se ukaže potreba u procesu prikupljanja dokaza.

"Takođe, radiće se i opsežna i detaljna vještačenja na kojem će raditi tim stručnih vještaka, građevinske i arhitektonske stuke i protivpožarne zaštite, koja će uključivati brojne parametre za provjere bezbjednosnih mehanizama i protivpožarne zaštite u Domu", naglasili su iu Tužilaštva TK.

Saslušanja svjedoka

"U toku su i saslušanja svjedoka. Biće izuzeta sva relevantna materijalna dokumentacija koja će pomoći da se sagleda šira slika tokom provođenja istražnih radnji. Tužilaštvu Tuzlanskog kantona je rad na ovom predmetu na listi apsolutnih prioriteta", naglasili su iz Tužilaštva TK.