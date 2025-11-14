Još dvije žrtve požara u Tuzli

Još dvije osobe iz Doma penzionera u Tuzli su preminule čime je broj žrtava porastao na 15.

Dvije osobe su preminule na UKC Tuzla, a trenutno je hospitalizovano pet pacijenata, javlja Kliks.

Na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju trenutno su dva pacijenta od kojih je jedan na respiratoru.

Na Klinici za interne bolesti je jedan pacijent i dva na Klinici za plućne bolesti.

Za 11 žrtava je provedena obdukcija i utvrđeno je da su svi nastradali usljed gušenja, a da je tijelo jedne osobe bila zahvatila i vatra.