Jezivi prizori sa mjesta nezgode kod Novog Grada, poznat identitet stradalog traktoriste

Izvor:

ATV

13.11.2025

20:46

Komentari:

0
Језиви призори са мјеста незгоде код Новог Града, познат идентитет страдалог трактористе
Foto: ATV

U stravičnoj nesreći koja se dogodila danas na pružnom prelazu kod Novog Grada stradao je D.R. iz ode opštine.

"Policijskoj stanici Novi Grad danas oko 13,55 časova prijavljeno je da se na pružnom prelazu u mjestu Poljavnice opština Novi Grad, dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je smrtno stradalo jedno lice. Uviđajem kojim je rukovodio tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor utvrđeno je da je do saobraćajne nezgode došlo usljed kontakta voza koji je saobraćao na relaciji Novi Grad – Dobrljin i traktora kojim je upravljao D.R. iz Novog Grada, koji je u ovoj nezgodi smrtno stradao", saopšteno je iz PU Prijedor.

Најновија вијест

Hronika

Tragedija kod Novog Grada: Poginuo vozač traktora, podletio pod voz

O nezgodi su se oglasili i iz Željeznica Srpske.

"Na lice mjesta po prijavi vanrednog događaja, pored službe Hitne pomoći izašli su i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, kao i Komisija za vanredne događaje Željeznica Republike Srpske. Putni prelaz na kome se desio vanredni događaj osiguran je saobraćajnim znakovima na putu i trouglom preglednosti.

Putnički voz saobraćao je na relaciji Novi Grad - Dobrljin. Željeznice Republike Srpske iznova apeluju na sve učesnike u saobraćaju, da vožnju prilagode uslovima puta i vremena, obavezno se zaustave ispred putnog prelaza poštujući saobraćajnu signalizaciju, jer će se samo na taj način izbeći i smanjiti nezgode i udesi, koji mogu imati tragične posledice", saopšteno je iz ŽRS,

