Tramp: Za tango treba dvoje

Izvor:

Tanjug

03.12.2025

22:51

Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Sastanak specijalnog američkog izaslanika Stiva Vitkofa sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom prošao je "razumno dobro", ali "ostaje da se vidi šta će biti dalje", rekao je američki predsjednik Donald Tramp.

"Šta će izaći iz tog sastanka, ne mogu da vam kažem, jer je za tango potrebno dvoje", rekao je Tramp, javlja Rojters.

Američki predsjednik je rekao da "Putin želi da se rat završi".

Ranije danas i Vitkof i zet američkog predsjednika Džared Kušner sastali su se sa Trampom i izvijestili ga o jučerašnjem sastanku sa Putinom u Moskvi.

Никола Роквић

Scena

Nikola Rokvić u toku Božićnog posta pokazao kako sprema ručak

Vitkof i Kušner održali su u utorak petosatni sastanak sa Putinom u Kremlju. Strane su razmatrale mirovni plan koji je predložio Vašington.

U SAD je 30. novembra održan sastanak ukrajinske i američke delegacije u vezi sa planom za uspostavljanje mira u Ukrajini. Prethodni pregovori održani su 23. novembra u Ženevi uz učešće evropskih zvaničnika.

