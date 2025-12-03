Moskva će analizirati konačni tekst dokumenta ukrajinskog parlamenta o uklanjanju ruskog jezika sa spiska jezika koji podležu zaštiti, izjavila je Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

„Konačni tekst dokumenta zahtijeva analizu, koja će svakako biti sprovedena. Moskva je već govorila o prisilnoj derusifikaciji kijevskog režima, napominjući da ta politika u posljednje vrijeme sve manje uspeva i da ima suprotan efekat“, napomenula je ona.

Prema njenim riječima, „prema rezultatima ankete koju su šestog novembra ove godine objavili Državna služba za kvalitet obrazovanja i Poverenik za zaštitu državnog jezika, 66 odsto učenika u školama u glavnom gradu Ukrajine ne govori ukrajinski na času, a 82 odsto ga ne koristi tokom odmora“.

„Samo 18 odsto učenika u ovim školama govori ukrajinski. Štaviše, 24 odsto kijevskih nastavnika priznalo je da koristi ruski na času, a 40 odsto tokom odmora“, rekla je Zaharova.

Ruska strana je više puta govorila o uzaludnosti napora kijevskog režima da nasilno promjeni jezički identitet stanovnika Ukrajine, naglasila je portparol.

„Uprkos svim zabranama, novčanim kaznama, maltretiranju, progonu i uznemiravanju, ljudi nisu spremni da zaborave svoj maternji ruski jezik i žele da nastave da ga govore. Ovaj trend postaje toliko očigledan da ga niko ne može sakriti“, zaključila je ona.

(Sputnjik)