Zapalio se motor aviona sa 425 putnika

Avion "boing 777" na letu iz Moskve u Puket bezbjedno je sletio na moskovski aerodrom "Domodedovo" nakon što mu se zapalio motor, saopštila je informativna služba aerodroma.
Ruska agencija za vazdušni saobraćaj Rosavijacija objavila je da je u avionu bilo 425 ljudi i da nema žrtava.
Avion ruske kompanije "Red vings" sletio je u 22.53 časa po lokalnom vremenu.
