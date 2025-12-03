Logo
Zapalio se motor aviona sa 425 putnika

Izvor:

SRNA

03.12.2025

22:55

Avion
Foto: Pexels

Avion "boing 777" na letu iz Moskve u Puket bezbjedno je sletio na moskovski aerodrom "Domodedovo" nakon što mu se zapalio motor, saopštila je informativna služba aerodroma.

Ruska agencija za vazdušni saobraćaj Rosavijacija objavila je da je u avionu bilo 425 ljudi i da nema žrtava.

Доналд Трамп-27112025

Svijet

Tramp: Za tango treba dvoje

Avion ruske kompanije "Red vings" sletio je u 22.53 časa po lokalnom vremenu.

Tagovi:

avion

motor

