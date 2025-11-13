Stravičan slučaj u Sarajevu: Policajac pretukao suprugu!

Kako nam je potvrđeno iz MUP-a Kantona Sarajevo, po nalogu tužioca Kantonalnog tužilaštva KS, on je uhapšen.

''Večeras je po nalogu tužioca KTKS, slobode lišen policijski službenik Uprave policije MUP-a KS, a zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo Nasilje u porodici. S obzirom na činjenicu da je riječ o krivičnom djelu s prioritetom zaštite žrtve, druge informacije nećemo saopćavati'', kazala je Mersiha Novalić, portparolka MUP-a KS za ''Avaz“.