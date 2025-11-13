Tragedija kod Novog Grada: Poginuo vozač traktora, podletio pod voz

Vozač traktora poginuo je danas kada je na prelazu "Borojevići", između stajališta Poljavnica i Ravnica, na području Novog Grada, podletio pod putnički voz.

Iz "Željeznice Republike Srpske" (ŽRS) navode da se nesreća dogodila danas u 13 časova i 55 minuta.

"Na lice mjesta po prijavi vanrednog događaja, pored službe Hitne pomoći izašli su i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, kao i Komisija za vanredne događaje Željeznica Republike Srpske. Uviđaj je u toku", saopšteno je iz ŽRS.

Kako su istakli, putni prelaz na kome se desio vanredni događaj osiguran je saobraćajnim znakovima na putu i trouglom preglednosti.

"Putnički voz saobraćao je na relaciji Novi Grad - Dobrljin. 'Željeznice Republike Srpske' iznova apeluju na sve učesnike u saobraćaju, da vožnju prilagode uslovima puta i vremena, obavezno se zaustave ispred putnog prelaza poštujući saobraćajnu signalizaciju, jer će se samo na taj način izbeći i smanjiti nezgode i udesi, koji mogu imati tragične posledice", dodaje se u saopštenju ŽRS.