Sudar škode i pežoa, povrijeđene tri osobe

Tri osobe povrijeđene su danas u saobraćajnoj nezgodi na magistralnom putu Zenica – Žepče u blizini tunela Vranduk u mjestu Nemila.

Povrijeđeni su prevezeni u Kantonalnu bolnicu u Zenici.

Iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Zeničko-dobojskog kantona potvrđeno je da su u udesu, koji se dogodio u 12.35 časova, učestvovala dva putnička vozila, "pežo" i "škoda".

U toku je uviđaj, a saobraćaj je preusmjeren na stari put kroz Nemilu.