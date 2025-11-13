Logo
Sudar škode i pežoa, povrijeđene tri osobe

SRNA

13.11.2025

14:55

Судар шкоде и пежоа, повријеђене три особе
Foto: ATV BL

Tri osobe povrijeđene su danas u saobraćajnoj nezgodi na magistralnom putu Zenica – Žepče u blizini tunela Vranduk u mjestu Nemila.

Povrijeđeni su prevezeni u Kantonalnu bolnicu u Zenici.

Iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Zeničko-dobojskog kantona potvrđeno je da su u udesu, koji se dogodio u 12.35 časova, učestvovala dva putnička vozila, "pežo" i "škoda".

U toku je uviđaj, a saobraćaj je preusmjeren na stari put kroz Nemilu.

