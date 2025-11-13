Sudar škode i pežoa, povrijeđene tri osobe

Izvor:
SRNA
13.11.2025
14:55
Komentari:0
Tri osobe povrijeđene su danas u saobraćajnoj nezgodi na magistralnom putu Zenica – Žepče u blizini tunela Vranduk u mjestu Nemila.
Povrijeđeni su prevezeni u Kantonalnu bolnicu u Zenici.
Iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Zeničko-dobojskog kantona potvrđeno je da su u udesu, koji se dogodio u 12.35 časova, učestvovala dva putnička vozila, "pežo" i "škoda".
U toku je uviđaj, a saobraćaj je preusmjeren na stari put kroz Nemilu.
Hronika
1 h0
Hronika
2 h0
Hronika
3 h0
Hronika
3 h0
Najnovije
Najčitanije
16
03
16
02
15
59
15
54
15
51
Trenutno na programu