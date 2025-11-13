Logo
Dojava o bombi u srednjoj školi, policija na terenu

Izvor:

Telegraf

13.11.2025

12:43

Komentari:

0
Дојава о бомби у средњој школи, полиција на терену
Foto: Pixabay

Dojava o navodno postavljenoj bombi stigla je jutros na zvanični mejl jedne srednje tehničke škole u Beogradu, saznaje Telegraf.rs.

Čim je uprava ove ustanove primila, odmah je obaviještena policija, nakon čega je na lice mjesta upućena kontradiverziona ekipa.

Policija Srbija

Srbija

Ugledni doktor pronađen mrtav: Policija tragala za njim danima

Prema prvim informacijama, učenici i zaposleni su evakuisani u skladu sa bezbjednosnim procedurama, kako bi stručne službe mogle detaljno da pregledaju svaki dio objekta.

Kontradiverziona ekipa nalazi se na licu mjesta i trenutno vrši opsežnu provjeru prostora, učionica, hodnika i pratećih prostorija, kako bi se utvrdilo da li je dojava o bombi lažna ili postoji stvarna opasnost.

zelenski nova

Svijet

Širi se korupcionaški skandal: I Zelenski u SMS porukama

U ovom trenutku nema informacija o eventualnim sumnjivim predmetima, niti o tome ko je poslao mejl koji je izazvao uzbunu. Istraga će utvrditi da li je riječ o pokušaju izazivanja panike, prijetnji ili drugom krivičnom djelu.

(Telegraf.rs)

