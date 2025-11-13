Za koliko će biti povećane penzije u Srpskoj

Penzioneri u Republici Srpskoj dobiće od nove godine redovno povećanje primanja, najavili su još ranije republički zvaničnici.

Koliko će to povećanje iznositi zavisi od dva faktora - prosječne plate i inflacije.

To znači da će, ukoliko do kraja godine ne bude drastičnih promjena, penzije u Srpskoj od januara biti povećane za oko 6,50 odsto. Na primjer, ako uzmemo u obzir prosječnu penziju, koja trenutno iznosi 652,63 KM, ona će biti povećana za oko 40 konvertibilnih maraka.

Računica

Povećanje penzija utvrđuje se po zakonom regulisanoj formuli.

Prema toj formuli, procenat povećanja obračunava se tako što se sabere procenat promjene prosječne neto plate i procenat promjene potrošačkih cijena na godišnjem nivou u Srpskoj u prethodnoj godini. Dobijeni broj se potom podijeli sa 2, a dobijeni broj predstavlja procenat usklađivanja penzija.

U ovom slučaju, ukupna prosječna plate u Srpskoj za period od januara do septembra ove godine iznosi oko 1.515 maraka, dok je prosječna plata u 2024. godini iznosila 1.404 marke. To znači da je prosječna plata povećana za 7,91 odsto u odnosu na prošlu godinu.

Kada je riječ o inflaciji, ona je u odnosu na septembar 2024. povećana za 4,4 odsto, navodi Republički zavod za statistiku.

Zbirom ova dva broja dobijamo 12,31 što dijelimo sa dva i dobijamo 6,155 i upravo ta cifra predstavlja procenat povećanja penzija.