RiTE Ugljevik o navodnom stečaju: Namjera da se izazove zabrinutost

Uprava Rudnika i termoelektrane Ugljevik najoštrije osuđuje pokušaj da se pravnim i medijskim manipulacijama nanese šteta ovom strateški važnom preduzeću, njegovim radnicima i interesima Republike Srpske.

"Prema informacijama objavljenim u medijima, advokatska kancelarija Stevanović iz Bijeljine podnijela je prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad RiTE Ugljevik pred Okružnim privrednim sudom u Bijeljini, navodno radi "restrukturiranja". Smatramo da je riječ o zlonamjernom i tendencioznom potezu, usmjerenom na destabilizaciju preduzeća i uznemiravanje zaposlenih", navodi se u saopštenju RiTE Ugljevik.

Kako oni podsjećaju, RiTE Ugljevik je još 2016. godine sa advokatskom kancelarijom Stevanović zaključio ugovor u vrijednosti od 350.415 KM bez PDV-a, po kojem je fakturisano i plaćeno 332.894 KM.

Ekonomija Advokati traže pokretanje stečaja RiTE Ugljevik

"Preostalih 17.520 KM, što predstavlja pet odsto od ugovorene vrijednosti, ugovorom je predviđeno da se može fakturisati tek po potpunom okončanju sudskog postupka, što se nije desilo. Uprkos tome, advokat je jutros, bez pravnog osnova i bez izvršenja ugovornih obaveza, predložio otvaranje stečaja upravo za taj iznos, te odmah obavijestio medije, očigledno s namjerom da izazove zabrinutost među zaposlenima i javnošću. Takvo ponašanje je neprofesionalno, neodgovorno i štetno po interese Republike Srpske", dodaje se u saopštenju.

Kako navode, RiTE Ugljevik se trenutno nalazi u procesu konsolidacije i stabilizacije poslovanja, s ciljem da dodatno ojača svoj rad, osigura energetsku sigurnost Republike Srpske i zaštiti radna mjesta svih zaposlenih.

"Uprava RiTE Ugljevik poziva nadležne institucije Republike Srpske da se hitno uključe i preduzmu sve mjere kako bi se spriječile zloupotrebe koje mogu ugroziti proces stabilizacije i redovan rad preduzeća. RiTE Ugljevik će i dalje djelovati isključivo u interesu svojih radnika, energetskog sistema i Republike Srpske", zaključuje se u saopštenju.