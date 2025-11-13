Logo
Advokati traže pokretanje stečaja RiTE Ugljevik

Provjereno.info

13.11.2025

10:41

3
Foto: ATV

Advokatska kancelarija Stevanović predala je u jutros prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad ZP "Rudnik i Termoelektrana" Ugljevik (RiTE).

Kako navode, na ovo su se odlučili jer im RiTE duguje novac za advokatske usluge.

Međutim, tvrde da je cilj ovog postupka da zaštite ovo javno preduzeće.

"Na osnovu informacija koje su prikazane u finansijskim bilansima RiTE Ugljevik, odlučili smo se na ovaj potez kako bi zaštitili najvećeg giganta Republike Srpske u proizvodnji uglja i struje. Nedavni gubici arbitraža (u kojima ova Kancelarija nije učestvovala), kao i konstantne blokade računa, pokazatelj su da je firma zrela za otvaranje stečaja, ali ne radi njene prodaje, već radi njenog restrukturiranja, kako bi mogla da servisira sva svoja potraživanja", navode iz ove kancelarije u zvaničnom saopštenju.

Iz advokatske kancelarije Stevanović tvrde da ne žele da ugroze RiTE Ugljevik, već da kroz stečajni postupak stave sudsku zaštitu od svih potencijalnih daljih ugrožavanja imovine koja je, kako ističu, vlasništvo svih njenih građana.

"Posebno obavještavamo radnike RiTE Ugljevik da ovo ne predstavlja kraj rada jednog od giganata privrede, već samo sudsku zaštitu od daljih blokada i konstantnog rasta dugovanja koji očigledno ne može da se servisira", tvrde iz ove advokatske kancelarije.

Dalje navode da je dovođenje nove uprave u RiTE Ugljevik jedan od najboljih poslovnih poteza.

"Pogotovo što su u pitanju ljudi koji imaju stručnost i znanje, a što mi kao firma koja se bavi privrednim pravom imamo pravo da kažemo. Međutim, količina dugova i obaveza u odnosu na novostvorenu vrijednost mjesečno evidentno neće omogućiti da se firma oporavi od brojnih finansijskih udara", naglasili su iz advokatske kancelarije Stevanović.

Sve zaključuju pozivom svih nadležnih u ovom predmetu na poštovanje pravnog sistema, te, kako kažu, vjeru u sudstvo, od koga očekuju i za koje su sigurni da će imati pravičan i fer pristup rješavanju ovog problema, piše Provjereno.

RiTE Ugljevik

Komentari (3)
