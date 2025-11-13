U Hrvatskoj se 19,8 odsto građana smatra siromašnima, nešto iznad prosjeka EU

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku za 2024. godinu, 19,8 posto građana Hrvatske subjektivno se smatra siromašnima, a prosjek za Evropsku uniju je 17,4 posto.

Prije 10 godina (2015) 54,4 posto građana izjavilo je da se osjeća siromašno.

BiH Sutra hitna sjednica Doma naroda PS BiH

Prema objavljenom grafikonu o udjelu zemalja članica Evropske unije, najviše građana koji se osjećaju siromašnima ima Grčka (66,8 odsto), zatim Bugarska (37,4 odsto) i Slovačka (28,7 odsto).

S druge strane, najmanje takvih je u Holandiji i Njemačkoj, gdje se siromašnima smatra samo 7,3 posto stanovnika.

Svijet HOROR Majka sinu (9) prerezala grkljan

Prag rizika od siromaštva u 2024. za jednočlano domaćinstvo iznosio je 7.407 evra za godinu, dok je za domaćinstvo sa dva odrasla člana i dvoje djece mlađe od 14 godina iznosio 15.554 evra, podaci su DZS-a.