U Hrvatskoj se 19,8 odsto građana smatra siromašnima, nešto iznad prosjeka EU

Izvor:

SRNA

13.11.2025

10:29

Novac Evri Valuta
Foto: Pexels/Carlos Pernalete Tua

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku za 2024. godinu, 19,8 posto građana Hrvatske subjektivno se smatra siromašnima, a prosjek za Evropsku uniju je 17,4 posto.

Prije 10 godina (2015) 54,4 posto građana izjavilo je da se osjeća siromašno.

Prema objavljenom grafikonu o udjelu zemalja članica Evropske unije, najviše građana koji se osjećaju siromašnima ima Grčka (66,8 odsto), zatim Bugarska (37,4 odsto) i Slovačka (28,7 odsto).

S druge strane, najmanje takvih je u Holandiji i Njemačkoj, gdje se siromašnima smatra samo 7,3 posto stanovnika.

Prag rizika od siromaštva u 2024. za jednočlano domaćinstvo iznosio je 7.407 evra za godinu, dok je za domaćinstvo sa dva odrasla člana i dvoje djece mlađe od 14 godina iznosio 15.554 evra, podaci su DZS-a.

Hrvatska

siromaštvo

