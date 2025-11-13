Logo
Large banner

Novac iz sefa "ispario" nakon uviđaja smrti

13.11.2025

09:48

Komentari:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Zagrebačka policija saopštila je da je iz službenih prostorija Policijske stanice Jastrebarsko nestao određeni iznos novca, lična dokumenta i drugi predmeti koji su trebali biti privremeno pohranjeni nakon prirodne smrti dvoje građana, do okončanja ostavinskog postupka.

Kako je navedeno, zagrebačka policija sprovodi kriminalističku istragu, a o njenom toku i dosadašnjim rezultatima obaviješteno je nadležno državno tužilaštvo.

Istraga se nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti, uključujući i odgovornost nadležnih, saopšteno je iz policije.

Kako saznaje Danas.hr, riječ je o dvije hiljade evra koje su bile pohranjene u policijskom sefu nakon uviđaja u slučaju smrti dvije osobe u jednoj kući.

ILU-PEKARA-230925

Svijet

Vlasnica poznate pekare pronađena mrtva: Kosa joj se zapetljala u mašinu

Nakon određenog vremena pojavio se nasljednik koji je želio da preuzme stvari iz kuće, ali i novac evidentiran u zapisniku, pomenutih 2.000 evra koji su nestali iz sefa.

Saznaje se i da postoji glavni osumnjičeni za nestanak novca i ostalih predmeta iz sefa.

Načelnik policije u Jastrebarskom Tomislav Baštek, koji je ranije radio u sektoru za granicu, zbog cijele situacije premješten je na drugo radno mjesto.

Podijeli:

Tagovi:

policija Hrvatska

novac

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Власница познате пекаре пронађена мртва: Коса јој се запетљала у машину

Svijet

Vlasnica poznate pekare pronađena mrtva: Kosa joj se zapetljala u mašinu

2 h

0
Руски ПВО системи оборили 130 украјинских дронова током ноћи

Svijet

Ruski PVO sistemi oborili 130 ukrajinskih dronova tokom noći

2 h

0
Изгорјела кућа у бањалучком насељу Кола

Hronika

Izgorjela kuća u banjalučkom naselju Kola

2 h

0
Каран: Увијек на истој страни - страни Републике Српске!

Republika Srpska

Karan: Uvijek na istoj strani - strani Republike Srpske!

2 h

1

Više iz rubrike

Застава Црна Гора

Region

Pooštreni uslovi za boravak stranaca u Crnoj Gori

4 h

0
Бизарна породична свађа завршила разбијеним стаклом

Region

Bizarna porodična svađa završila razbijenim staklom

4 h

0
Стампедо

Region

Krdo krava umalo pregazilo dijete na parkingu

14 h

0
Одгођено суђење Крунославу Фехиру за злочине над Србима у Осијеку

Region

Odgođeno suđenje Krunoslavu Fehiru za zločine nad Srbima u Osijeku

15 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

27

Osuđen razbojnik iz Kikinde: Upadao ljudima u kuće, pa ih vezivao i prijetio im smrću

12

25

Oglasila se banjalučka policija o pokušaju prevare banke

12

20

Tinejdžerku (14) držao zaključanu na tavanu danima, pa se iživljavao nad njom

12

11

Tri greške zbog kojih kiseli kupus propada: Izbjegnite ih

12

09

Određen pritvor osumnjičenom za vrbovanje djevojčice

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner