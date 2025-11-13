Novac iz sefa "ispario" nakon uviđaja smrti

Zagrebačka policija saopštila je da je iz službenih prostorija Policijske stanice Jastrebarsko nestao određeni iznos novca, lična dokumenta i drugi predmeti koji su trebali biti privremeno pohranjeni nakon prirodne smrti dvoje građana, do okončanja ostavinskog postupka.

Kako je navedeno, zagrebačka policija sprovodi kriminalističku istragu, a o njenom toku i dosadašnjim rezultatima obaviješteno je nadležno državno tužilaštvo.

Istraga se nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti, uključujući i odgovornost nadležnih, saopšteno je iz policije.

Kako saznaje Danas.hr, riječ je o dvije hiljade evra koje su bile pohranjene u policijskom sefu nakon uviđaja u slučaju smrti dvije osobe u jednoj kući.

Nakon određenog vremena pojavio se nasljednik koji je želio da preuzme stvari iz kuće, ali i novac evidentiran u zapisniku, pomenutih 2.000 evra koji su nestali iz sefa.

Saznaje se i da postoji glavni osumnjičeni za nestanak novca i ostalih predmeta iz sefa.

Načelnik policije u Jastrebarskom Tomislav Baštek, koji je ranije radio u sektoru za granicu, zbog cijele situacije premješten je na drugo radno mjesto.