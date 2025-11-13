Pooštreni uslovi za boravak stranaca u Crnoj Gori

Vlada Crne Gore pooštrila je uslove za regulisanje boravka stranih državljana utvrđujući amandmane na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, a jednim od ključnih amandmana propisano je da će minimalna vrijednost nepokretnosti, na osnovu koje će stranac moći da reguliše privremeni boravak, iznositi 200.000 evra.

Sadašnjim vlasnicima nekretnina, koji su na osnovu nje ranije regulisali boravak, biće ostavljen rok od godinu dana da usklade svoje pravo boravka sa novim odredbama zakona, prenijela je RTCG.

Takođe, prema jednom amandmanu, strani direktori i vlasnici firmi moraće da zapošljavaju najmanje tri radnika, od kojih su dva crnogorski državljani.

- Drugim amandmanom se propisuje da će strani državljani - izvršni direktori i vlasnici više od 51 odsto kapitala u privrednom društvu - morati da imaju najmanje tri zaposlena, od kojih su dva crnogorski državljani i koji su osigurani na puno radno vrijeme - navodi se u saopštenju Vlade.

Za usklađivanje poslovanja sa novim pravilima predviđen je rok od 180 dana.

Istovremeno, intenzivirane su međuinstitucionalne i međudržavne razmjene podataka o ulasku i boravku stranaca.

Ministarstva spoljnih i unutrašnjih poslova, resor finansija, Poreska uprava i Uprava policije biće zaduženi da prate nelikvidne i neaktivne firme u vlasništvu stranaca i sprovedu postupke ukidanja boravka kada za to postoje zakonski uslovi.

Na osnovu ranijih razgovora sa turskim zvaničnicima, biće izvršena dodatna provjera podataka o 13.500 državljana Turske sa odobrenim privremenim i stalnim boravkom.

Poreska uprava dostavljaće podatke Upravi policije kako bi se spriječile zloupotrebe boravišnih dozvola kroz fiktivno poslovanje.

Ističe se da su te mjere dio šireg paketa zaključaka Vijeća za nacionalnu bezbjednost, usvojenog 4. novembra, sa fokusom na kontrolu boravka stranaca, jačanje fiskalne discipline i sprečavanje zloupotreba kroz osnivanje neaktivnih kompanija.

U Crnoj Gori trenutno posluje 31.814 preduzeća u vlasništvu stranaca, sa ukupnim prihodom od gotovo 199 miliona evra u 2024. godini, pokazuju podaci Poreske uprave.

Vijeće je takođe zadužilo Ministarstvo spoljnih poslova da izmijeni vizni režim - boravak državljana zemalja koje nisu usklađene sa politikom EU biće smanjen sa 90 na 30 dana.

Osnov za privremeni boravak po osnovu osnivanja firme biće zamijenjen uslovom zapošljavanja na puno radno vrijeme u registrovanom preduzeću.

Ministar ljudskih i manjinskih prava Crne Gore Fatmir Đeka rekao je prošle sedmice da je vizni režim za Tursku privremena mjera.

Istakao je da su antiturski protesti prethodnih sedmica predstavljali opasnu situaciju i da je važno što je sve završeno bez incidenata.

Đeka je naglasio da je Turska strateški partner Crne Gore, kao i Italija, Njemačka i druge evropske zemlje.