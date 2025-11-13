Logo
Large banner

Bizarna porodična svađa završila razbijenim staklom

Izvor:

Telegraf

13.11.2025

07:48

Komentari:

0
Бизарна породична свађа завршила разбијеним стаклом

Lara i Darko uhapšeni su nakon bizarne porodične svađe koja je završila razbijenim prozorom na kući.

Prema presudi, sve se dogodilo početkom oktobra u Bjelovaru. Supružnici su optuženi za nasilničko ponašanje u porodici, te ih je policija odmah uhapsila, javlja Danica.hr.

karte vidovnjak tarot

Svijet

Predstavljale se kao vidovnjakinje i uzele ljudima 70 miliona dolara

Lara je "zaključala vrata porodične kuće i tako suprugu nije dozvolila ulazak u kuću, čime je kod njega izazvala osjećaj uznemirenosti, nakon čega ju je on vređao i omalovažavao rečima: 'K***o, j***š se sa svima, j***m ti mater'".

"Nakon toga je razbio vazu ispred kuće, a potom otišao sa bočne strane kuće i bacio kamen u prozor koji se razbio, čime je kod supruge izazvao osjećaj straha i uznemirenost", navodi bjelovarski sudija.

Supružnici su na ročištu priznali sve što im se stavljalo na teret. Sudija je Laru kaznio sa deset dana, a Darka sa 30 dana uslovnog zatvora. Od kazne im se odbijaju dva dana provedena u policijskom pritvoru.

magla

Društvo

Saobraćaj bez zastoja, magla mjestimično u kotlinama

Policija je tražila i da im sud "izrekne zaštitnu meru zabrane približavanja, uznemiravanja ili praćenja". Međutim, sudija je to odbio "s obzirom da tokom postupka nisu utvrđene okolnosti koje bi opravdavale izricanje tih mjera".

Lara i Darko i nakon ove svađe i "hlađenja" iza rešetaka nastavili su živjeti zajedno na istoj adresi, u skladnom braku, kako su rekli.

Podijeli:

Tagovi:

Bjelovar

Svađa

supružnici

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Камион се залетио у пијацу, има мртвих и повријеђених

Svijet

Kamion se zaletio u pijacu, ima mrtvih i povrijeđenih

43 min

0
Јесен клупа дрвеће лишће улица

Društvo

Danas sunčano i toplo

48 min

0
Рекорд сезоне: Јокић за 33 минуте убацио 55 поена!

Košarka

Rekord sezone: Jokić za 33 minute ubacio 55 poena!

48 min

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Horoskop za 13. novembar: Otkrijte šta vam zvijezde danas poručuju

52 min

0

Više iz rubrike

Стампедо

Region

Krdo krava umalo pregazilo dijete na parkingu

9 h

0
Одгођено суђење Крунославу Фехиру за злочине над Србима у Осијеку

Region

Odgođeno suđenje Krunoslavu Fehiru za zločine nad Srbima u Osijeku

11 h

0
Цијене квадрата у Будви и до седам хиљада евра

Region

Cijene kvadrata u Budvi i do sedam hiljada evra

12 h

0
Масовна туча у центру Загреба

Region

Masovna tuča u centru Zagreba

12 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

14

Samo jedan sastojak iz kuhinje spriječiće pojavu vlage na prozorima

08

06

Lavrov: Rusija i dalje spremna za pregovore

08

05

Pooštreni uslovi za boravak stranaca u Crnoj Gori

07

59

Ovim znakovima Zodijaka možete povjeriti svaku tajnu

07

59

Štedljivi režim na Gugl Mapama produžava trajanje baterije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner