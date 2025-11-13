Bizarna porodična svađa završila razbijenim staklom

Lara i Darko uhapšeni su nakon bizarne porodične svađe koja je završila razbijenim prozorom na kući.

Prema presudi, sve se dogodilo početkom oktobra u Bjelovaru. Supružnici su optuženi za nasilničko ponašanje u porodici, te ih je policija odmah uhapsila, javlja Danica.hr.

Lara je "zaključala vrata porodične kuće i tako suprugu nije dozvolila ulazak u kuću, čime je kod njega izazvala osjećaj uznemirenosti, nakon čega ju je on vređao i omalovažavao rečima: 'K***o, j***š se sa svima, j***m ti mater'".

"Nakon toga je razbio vazu ispred kuće, a potom otišao sa bočne strane kuće i bacio kamen u prozor koji se razbio, čime je kod supruge izazvao osjećaj straha i uznemirenost", navodi bjelovarski sudija.

Supružnici su na ročištu priznali sve što im se stavljalo na teret. Sudija je Laru kaznio sa deset dana, a Darka sa 30 dana uslovnog zatvora. Od kazne im se odbijaju dva dana provedena u policijskom pritvoru.

Policija je tražila i da im sud "izrekne zaštitnu meru zabrane približavanja, uznemiravanja ili praćenja". Međutim, sudija je to odbio "s obzirom da tokom postupka nisu utvrđene okolnosti koje bi opravdavale izricanje tih mjera".

Lara i Darko i nakon ove svađe i "hlađenja" iza rešetaka nastavili su živjeti zajedno na istoj adresi, u skladnom braku, kako su rekli.