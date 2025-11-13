Саобраћај без застоја, магла мјестимично у котлинама

13.11.2025
Саобраћај се на већини путева у Републици Српској и Федерацији БиХ одвија без застоја, по претежно сувим коловозима, док магле има мјестимично у котлинама и дуж ријечних токова, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Из АМС-а возачима скрећу пажњу на учестале одроне, а на дионицама на којима се изводе радови на постављену сигнализацију, те на обавезно посједовање зимске опреме.
На магистралном путу Добро Поље-Миљевина, на локалитету Сијерачке Стијене од 8.00 до 17.00 часова долазиће до привремених обустава саобраћаја у трајању до 45 минута због стабилизације косина.
На истом путном правцу, поставља се расвјета у тунелу "Сијерачке стијене", због чега је измијењен режим у одвијању саобраћаја у самом тунелу.
Саобраћај је обустављен на магистралном путу Србац-Дервента, због постављања завршног слоја асфалта. Возила се преусмјеравају на путни правац Србац-Прњавор-Дервента.
У току су радови на рехабилитацији магистралног пута Клашнице-Бањалука, као и радови на уклањању постојећег и наношењу нових носача на надвожњаку у Трну.
Саобраћај на надвожњаку ће бити затворен за све категорије возила као и за пјешаке. Тренутно се саобраћај од Трна до Гламочана одвија двосмјерно.
На магистралном путу Гацко-Тјентиште, на локалитету Саставци, због радова су могуће краткотрајне обуставе у трајању до 15 минута.
Данас сунчано и топло
На дионици Билећа-Требиње, локалитет Жудојевићи, у току је санација косине усјека те се саобраћа једном траком у дужини 300 метара уз могуће обуставе до 15 минута.
Због изградње водоводне мреже на дионици магистралног пута Козарска Дубица-Приједор измијењен је режим у одвијању саобраћаја.
Због извођења радова у тунелима "Хамшил", "Пасјаци", "Соколача", "Цера 3", "Строгоник", "Грабовица" и "Оштри врх", на магистралном путу Бродар-Вишеград, затим у тунелу "Трговишта" на дионици Бродар-граница и у тунелу "Котва 2" на магистралном путу Међеђа-Бродар саобраћај се одвија уз измијењен режим вожње.
Због уређења раздјелног појаса, измијењен је режим у одвијању саобраћаја на аутопуту Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој.
У току је санација коловоза на магистралном путу Брчко-Бијељина, као и на дионици магистралног пута Гојсовац-Павловића мост, због чега долази до повремене обуставе саобраћаја, док се на мосту Рача саобраћа једном траком од 7.00 до 17.00 часова.
Због извођења санационих радова на дионици магистралног пута Челинац-Котор Варош, те на дионицама регионалних путева Челинац-Укрина и Укрина-Клупе измијењен је режим у одвијању саобраћаја.
Због извођења радова измијењен је режим саобраћаја на дионици магистралног пута Добро Поље-Миљевина на локалитету мале хидроелектране Б-3.
Измијењен је режим у одвијању саобраћаја на дионицама магистралног пута Драготиња-Приједор и на дионици регионалног пута Орловача-Трнопоље због реконструкције раскрснице на укрштању наведених путева и Омладинског пута у Приједору.
На магистралном путу Доња Буковица-Вршани и Вршани-Бијељина измијењен је режим у одвијању саобраћаја због санације пута. Саобраћај се одвија наизмјенично, једном саобраћајном траком уз привремено постављену сигнализацију.
На дионицама магистралних путева Приједор-Козарац-Ламовита и Црквина-Модрича ради укључивања и искључивања механизације која је ангажована на изградњи аутопутева Бањалука-Приједор и Вукосавље-Брчко измијењен је режим саобраћаја.
Због реконструкције магистралног пута, дионица Брод на Дрини-Хум измијењен је режим у одвијању саобраћаја.
Због извођења радова на рехабилитацији магистралног пута Градишка–Нова Топола– Клашнице, и изградње три кружна тока на дионици Клашнице-Нова Топола измијењен је режим у одвијању саобраћаја.
Ради извођења бушачко-минерских радова на каменолому "Хан Дервента" од 12.00 до 16.00 часова долазиће до привремене обуставе саобраћаја на магистралном путу Лапишница-Љубогошта, у мјесту Доња Љубогошта, општина Пале и то у два интервала у трајању од пет до седам минута.
На магистралном путу Подроманија-Мокро-Сумбуловац-Рогоушићи-Доња Љубогошта, у мјесту Рогоушићи због извођења минерских радова, долазиће до повремене обуставе саобраћаја сваки радни дан и суботом од 12.00 до 16.00 часова, у трајању од два пута по пет до седам минута.
Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, у дужини од 50 метара, саобраћај се одвија на регионалном путу Прњавор-Укрина, у мјесту Вијачани.
Камион се залетио у пијацу, има мртвих и повријеђених
На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због појаве клизишта,
саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара.
Због опасности од појаве клизишта, на регионалном путу С. Угљевик-Главичице, у рејону С. Угљевика забрањен је саобраћај за сва возила, а за теретна возила између предузећа Рудинг, у мјесту Вучјак и раскрснице у Мезграји.
Путничка возила се преусмјеравају преко локалног пута Модран-Угљевик Село, а теретна магистралним путем Суво Поље-Доња Трнова-Главичице-Мезграја.
Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, наизмјеничним пропуштањем возила, саобраћај се одвија на регионалном путу Укрина-Горња Вијака.
У ФБиХ на регионалном путу у Подлуговима и данас ће се изводити радови на
асфалтирању, због чега је саобраћај потпуно обустављен. За вријеме
обуставе у функцији су алтернативни правци.
Због неопходних радова на дионици аутопута А-1 Високо-Какањ, за саобраћај затворене возна и зауставна трака.
Због извођења радова на изградњи букобрана на дионици аутопута А-1 Подлугови-Сарајево сјевер, саобраћа се претицајном траком.
Радови су актуелни и на дионицама Семизовац-Олово, Жепче–Маглај, Завидовићи-Возућа, Јајце-Црна Ријека, Јабланица-Блидиње, Коњиц-Јабланица, Мостар-Читлук, као и на улазу у Неум.
На граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.
Гранични прелаз Брчко је отворен за путничка возила до 3,5 тона.
На граничном прелазу Каракај забрањен је саобраћај за возила преко пет тона највеће дозвољене масе и таква возила преусмјеравају се на нови мост Братољуб у Братунцу и на ГП Рача.
Шлепери и теретна моторна возила могу саобраћати на граничном прелазу Шепак од 9.00 до 13.00 и од 22.00 до 6.00 часова, а викендом само у ноћном термину.
