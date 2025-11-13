Камион се залетио у пијацу, има мртвих и повријеђених

Извор:
Телеграф
13.11.2025
07:35
Двије особе су погинуле, а 18 је повријеђено када је камион улетио у пијацу Џеил у граду Бучеону, југозападно од Сеула, саопштили су јутрос јужнокорејски званичници.
Инцидент се догодио око 11 часова по локалном времену, пренио је Јонхап.
Полиција је саопштила да је возач, мушкарац у шездесетим годинама, задржан на лицу мјеста.
"Возач тврди да је дошло до изненадног, ненамјерног убрзања, али то је тешко да се потврди на основу снимака са сигурносних камера возила у покрету", рекао је званичник ватрогасне станице Бучеон, Парк Геум Чон.
Према његовим ријечима, возач није био под утицајем алкохола или дрога.
Камион је најприје кренуо уназад око 28 метара, а затим се залетио напријед око 150 метара и ударио у људе који су били на пијаци, али није ударио у продавнице.
Погинуле су двије жене у седамдесетим годинама. Међу повријеђенима је више особа с тешким повредама.
Полиција истражује узрок инцидента, укључујући могућност квара на возилу.
