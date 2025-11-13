Logo
Камион се залетио у пијацу, има мртвих и повријеђених

Извор:

Телеграф

13.11.2025

07:35

Камион се залетио у пијацу, има мртвих и повријеђених
Фото: pexels

Двије особе су погинуле, а 18 је повријеђено када је камион улетио у пијацу Џеил у граду Бучеону, југозападно од Сеула, саопштили су јутрос јужнокорејски званичници.

Инцидент се догодио око 11 часова по локалном времену, пренио је Јонхап.

Јесен

Друштво

Данас сунчано и топло

Полиција је саопштила да је возач, мушкарац у шездесетим годинама, задржан на лицу мјеста.

"Возач тврди да је дошло до изненадног, ненамјерног убрзања, али то је тешко да се потврди на основу снимака са сигурносних камера возила у покрету", рекао је званичник ватрогасне станице Бучеон, Парк Геум Чон.

Према његовим ријечима, возач није био под утицајем алкохола или дрога.

Камион је најприје кренуо уназад око 28 метара, а затим се залетио напријед око 150 метара и ударио у људе који су били на пијаци, али није ударио у продавнице.

Никола Јокић

Кошарка

Рекорд сезоне: Јокић за 33 минуте убацио 55 поена!

Погинуле су двије жене у седамдесетим годинама. Међу повријеђенима је више особа с тешким повредама.

Полиција истражује узрок инцидента, укључујући могућност квара на возилу.

