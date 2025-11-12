Odgođeno suđenje Krunoslavu Fehiru za zločine nad Srbima u Osijeku

Suđenje državljaninu Hrvatske Krunoslavu Fehiru (50), koji je optužen za ratne zločine nad Srbima tokom 1991. godine u Osijeku, odgođeno je danas u Sudu za ratne zločine u Beogradu, a nastavak je zakazan za 19. novembar.

Suđenje je odgođeno da bi se tužilac Gordana Jekić upoznala sa dokumentacijom koju je Fehirov branilac Bojan Stanojlović dobio od hrvatskog Ministarstva pravosuđa i predao je srpskom sudu, prenose beogradski mediji.

Stanojlović je sudu predao rješenje o istrazi protiv Branimira Glavaša i Krunoslava Fehira iz 2006. godine, izjavu glavnog tužioca Hrvatske o odustajanju gonjenja Fehira iz 2009. godine i rješenje Županijskog suda u Zagrebu o obustavi istrage.

On je rekao da su to dokazi da je u Hrvatskoj već vođen i pravosnažno obustavljen postupak protiv Fehira za isto djelo.

''Ima mesta za odbijanje optužbe srpskog tužilaštva za ratne zločine i moj predlog je da sud donese odbijajuću presudu Fehiru, jer mu je već suđeno'', naveo je Stanojlović.

Tužilac Gordana Jekić rekla je da je od hapšenja Fehira 15. jula ove godine više puta preko međunarodne pravne pomoći tražila od Hrvatske da joj se dostavi sva dokumentacija za Fehira i da nije stigla, a da je u međuvremenu podignuta optužnica.

''Stiglo je nešto 29. oktobra i vidi se da je u tom dokumentu činjenični opis prepisan iz naše optužnice. U Hrvatskoj je protiv Fehira odbijena optužba da je počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva, a to ovde njemu nije ni stavljeno na teret'', pojasnila je Jekićeva.

Ona je navela da je željela da se upozna sa novim dokumentima koje je dostavio branilac, dodajući da je neozbiljno da se izjašnjava prije nego što to pročita.

Punomoćnik oštećenih je bio protiv obustave, jer ovo, kao je rekao, nije presuđena stvar, kao i da odluke hrvatskih organa ne obavezuju srpsko pravosuđe.

Na današnjem suđenju u procesu u kojem je optužen za organizovanje i podsticanje na izvršenje genocida i ratnih zločina, Fehir je trebalo da iznese odbranu i da bude saslušan oštećeni Bogdan Vučković.

Tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu podiglo je početkom avgusta optužnicu protiv Fehira koji je uhapšen prilikom ulaska u Srbiju kao taksista, pošto se bavio taksiranjem kao penzionisani policajac.

Fehir je u ratu kao maloljetnik bio pripadnik Branimirove osječke bojne, formacije koja je bila direktno potčinjena Branimiru Glavašu, jednom od osnivača HDZ-a.

On je u Hrvatskoj bio krunski svjedok na suđenju Glavašu za ratne zločine i kao zaštićeni svjedok pričao o strahotama kojima su bili izloženi Srbi.

Glavaš je, zajedno sa grupom pripadnika "zengi" optužen za ratne zločine nad srpskim civilima 1991. i 1992. godine, odnosno za ubistvo sedam srpskih civila na obali Drave i ubistvo Srba Čedomira Vučkovića i Đorđa Petrovića u garaži Sekretarijata za odbranu, na čijem čelu je bio Glavaš, što je poznato kao slučaj "Garaža".

Čedomira Vučkovića je, prema sudski utvrđenim činjenicama, jedan od pripadnika Branimirove osječke bojne natjerao da popije sumpornu kiselinu iz akumulatora.

Kada je Vučković, trpeći bolove, uspio da provali vrata garaže, Krunoslav Fehir, koji je u tom trenutku obezbjeđivao ulaz u garažu, pucao je u njega i nanio mu povrede.

Fehirov branilac Bojan Stanojlović rekao je ranije da se njegovom branjeniku na teret ne stavlja ubistvo Vučkovića.

Fehir, koji je poslije rata postao policajac, o ovom zločinu detaljno je govorio za splitski "Feral tribjun".