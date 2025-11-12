Policija ponovo nije našla spomenik Pavlu Đurišiću u Đurđevim stupovima

Pripadnici beranske policije ni danas nisu našli spomenik četničkom vojvodi Pavlu Đurišuću u manastiru Đurđevi stupovi.

Policija je u konak manastira Đurđevi stupovi ušla pola sati poslije podneva i uručila mitropolitu budimljansko-nikšićkom Metodiju rješenje o privremenom oduzimanju spomenika.

Vijesti saznaju da policija u konaku manastira nije pronašla spomenik Đurišiću, a pri kraju je pretres ostalih prostorija, koji je mitropolit Metodije omogućio nakon uručenja sudskog rješenja.

Vanraspravno vijeće Osnovnog suda u Beranama naložilo je juče privremeno oduzimanje spomenika u okviru postupka protiv Vujadina Dobrašinovića, optuženog za nelegalno podizanje spomen-obilježja, a ta odluka je uslijedila nakon što je sudija Dubravka Popović pet puta odbila zahtjev Tužilaštva za njegovo oduzimanje.

Bronzana statua s likom Pavla Đurišića premještena je polovinom avgusta u konak manastira. Spomenik je tu prenesen iz crkve u Gornjem Zaostru, gdje je prebačen nakon što je uklonjen s postamenta u tom beranskom selu, gdje je i otkriven 8. avgusta.

Kip Đurišiću otkrio je mitropolit Metodije, uz intoniranje himne Srbije, a statua je uklonjena istog dana u poslijepodnevnim satima.

U Gornjem Zaostru je još 2002. postavljen postament za spomenik Đurišiću, a 2013. i spomen-kompleks. Međutim, oba su srušena.