Emotivni govor Marije Šerifović na očevoj sahrani rasplakao prisutne: ''Živiš uz mene..''

Nakon što je završeno opelo, jedan čovjek pročitao je govor koji je napisala upravo Rajkova kćerka Marija.

Hronika Svatovi u Posušju "driftali" u koloni pa zaradili kazne

Marija Šerifović napisala je oproštajni govor koji je pročitan u kapeli, a ne na groblju, kako je uobičajeno, kako bi sačuvali privatnost.

- Dragi tata, opraštamo se od tebe, ali znaj da je sve vrijedno truda i da ćeš nam nedostajati - pisalo je u oproštajnom govoru koji je sastavila Marija.

- Nedostajaćeš svojoj omiljenoj pjevačici, svojoj Verici, iako to ona nikada neće priznati. Danas tata želim da znaš da sam sve uspjela da razumijem, ništa ti tata ne zamjeram, želim da znaš da ostaneš da živiš uz mene i u meni jer si ti moj dragi tata. Tata, tamo gdje si sada baci pogled na nas, zapali crveni malboro, i znaj da je sve vrijedilo. Zagrli mog strica, onu malu gospođu, moju baku, a tvoju majku koja nas je sve voljela. Voli te tvoja kćerka Marija, sin Danijel, unuk Mario i tvoja omiljena pjevacica Verica - piše u govoru.

Svijet Majka pokazala slike: Pogledajte šta je droga uradila mom sinu za 7 mjeseci

Nakon što je završen govor, tužna povorka krenula je ka grobnom mjestu, gdje će Rajko počivati vječno.

Nekoliko desetina bliskih prijatelja i članova porodice pokojnog Rajka Šerifovića okupilo se oko kapele kako bi najmilijima izjavili saučešće. Kompozitor Saško Nikolić, Acko Nezirović stigli su na sahranu, udovica Šabana Šaulića Gordana Šaulić sa kćerkom Sanelom došla je da isprati na vječni počinak Marijinog oca.