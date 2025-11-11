Šta se desilo sa najuspješnijom srpskom misicom?

Sanja Papić je najuspješnija misica regiona, osvojivši priznanja na Mis Univerzuma 2003. i Mis Evrope iste godine. Ona se suočila se sa porodičnom tragedijom, a nakon teškog perioda je nastavila da postiže profesionalne uspjehe.

Dok domaća javnost raspravlja o učešću mongolske ljepotice Jelene Egorove koja nas ove godine predstavlja na takmičenju Mis Univerzuma u Tajlandu, prisećamo se naše najuspješnije misice koja je na istom izboru ljepote postigla najbolji plasman.

Sanja je bila u top 5 najljepših žena na svijetu na izboru za Mis Univerzuma 2003. u Panami, dok je iste godine na takmičenju za Mis Evrope u Parizu zauzela treće mjesto! Bili su to najveći uspjesi koje je jedna misica sa ovih prostora ikada ostvarila.

Zanosna Novosađanka je 2003. učestvovala i na izboru ljepote u Nigeriji, gdje je proglašena za pobjednicu, a nakon toga privukla je pažnju slavnog dizajnera Roberta Kavalija pa je postala njegova muza. Ta saradnja bila je izuzetno zapažena.

Uslijedio je ugovor sa svjetski poznatom markom satova, pa je uz Sindi Kroford, Mihaela Šumahera i Anu Kurnjikovu bila zaštitno lice prestižnog brenda.

Sanja Papić i njena prirodna ljepota blistali su i na malim ekranima, kada je od 2010. do 2012. bila voditeljka sportske emisije "Total tenis" na RTS-u. Pomenute titule na takmičenjima ljepote ostvarila je kao predstavnica Srbije i Crne Gore.

Najpoznatija misica sa ovih prostora diplomirala je ekonomiju, a to znanje joj sigurno pomaže dok obavlja posao direktorke prodaje turističkih aranžmana za Maldive. Počela je time da se bavi 2016. godine i sudeći po njenom Instagram profilu egzotično ostrvo je i dalje njena adresa.

Sanja Papić (40) na Maldivima ima svoju privatnu plažu i godinama unazad organizuje putovanja za pamćenje.

Mama je djevojčice Lare koju je dobila sa advokatom Dragoslavom Mišom Ognjanovićem za kog se udala u avgustu 2017. u Parizu. Dodala je svom prezimenu muževljevo. Godinu dana kasnije, 28. jula 2918, Ognjanović je ubijen u blizini stana na Novom Beogradu, gdje su živjeli.

Dragoslav Miša Ognjanović karijeru je počeo devedesetih godina u beogradskoj policiji kao inspektor u Odjeljenju za ubistva. Službu je napustio nakon što su u jednoj akciji hapšenja teško ranjena dvojica njegovih kolega.

Kobnog dana bio je sa sinom Petrom, kog je dobio sa bivšom suprugom Natalijom Mihić, a taj brak donio mu je i sina Mihajla.