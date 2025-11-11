Tifa nakon dugo vremena objavio pjesmu

Ovo je ujedno početak njegove saradnje s izdavačkom kućom Hit rekords. Pjesma je dostupna na muzičkim striming servisima. Tifa je otkrio čime ga je ova pjesma privukla da je snimi i zahvalio se svojim saradnicima.

- Ovaj posao je jedino što znam da radim i vjerujem da ste primijetili da sam malo drugačiji od drugih i zbog stila života i zbog moje apsolutne predanosti muzici. Za mene je bilo pravo osvježenje, ali i normalan slijed događanja, susret s Miroslavom Rusom s kojim sam kliknuo na prvu u svemu pa i u mnogim svjetonazorima - kazao je .

Dalje je naveo da mu je tekst pjesme 'Anđeo u paklu' odmah zapeo za oko jer je životna, jednostavna i univerzalna i samim time u sebi krije ljepotu.