Maca Diskrecija javno objavila svoj cjenovnik

Agencije

11.11.2025

13:34

Маца Дискреција јавно објавила свој цјеновник

Starleta Senada Nurkić, poznatija kao Maca Diskrecija, poznata je po svojim provokativnim izjavama i životu koji često privlači veliku pažnju medija i publike.

Maca ne krije da vodi neobičan, šokantan, ali i luksuzan život, kao ni da se suočava sa opasnostima i neprijatnostima koje dolaze sa njenim poslom, posebno kada je riječ o njenim iskustvima u inostranstvu. Inače, Maca prodaje svoje intimne snimke na sajtu za odrasle.

Гранични прелаз-Градишка-11112025

Društvo

Pojačana frekvencija vozila u Gradišci i Rači

Nedavno je govorila o svom radu u Dubaiju, gde redovno odlazi, ali i o pretnjama sa kojima se suočila zbog svojih javnih izjava.

"Kada sam objavila jednog oženjenog muškarca, njegova žena se razvela u roku od 24 sata. Otišla je od njega i odvela bebu. Njegov brat me je zvao i rekao: 'Poliću te benzinom'. Bila sam privedena i oduzet mi je telefon. Priveli su me jer je imao veze, završio je prava. Nikada mi nisu vratili taj telefon", ispričala je Maca za "Pink.rs".

Osim što redovno posjećuje Dubai, Maca ne krije ni detalje o tome čime se tamo bavi, a njen nedavni snimak u kom opisuje svoja iskustva sa Arapima postao je viralan.

Ipak, posljednja posjeta Dubaiju nije prošla baš po planu.

"Problem je bio jer mi je sve bilo providno. Ovo mi nije prvi put, ista stvar se desila i prije tri godine. Morala sam da se presvučem i sad izgledam kao baba", rekla je Maca, prisjetivši se situacije u tržnom centru dok je šopingovala garderobu i suvenire.

stasa kosarac

Republika Srpska

Košarac: "Trojka" i opozicija predlažu probosanskog šegrta, a ne pregovarača sa EU

Podsjećamo, Maca je nedavno na svom TikTok profilu žestoko reagovala na pritiske publike da im da svoj broj telefona, naglašavajući da ništa ne radi besplatno. Tada je objavila i svoj cjenovnik, što je izazvalo brojne reakcije i šok među njenim pratiocima.

U lajv prenosu 2024. godine, na svom Tiktok profilu, Maca je oštro odbrusila pratiocima koji su tražili njen broj telefona, ističući da je cijena komunikacije s njom 10.000 evra, te da za manje od tog iznosa neće ništa raditi.

"Moj kontakt košta 10.000 evra, za 5.000 evra ne radim ništa. Čujem da se priča da nešto drugo naplaćujem 10.000 evra, evo sada otkrivam da je to cijena samo za moj broj telefona", odbrusila je Maca.

Putovanje iz 2024. godine u Dubai takođe je privuklo veliku pažnju javnosti. Na svom Tiktok profilu, Maca je pokazala sobu u kojoj je smještena, izjavivši da je došla u Dubai da "uriniraju i ke**** po njoj".

Ova izjava je izazvala zgražavanje i šok kod mnogih, a pokazivanje kreveta u sobi dodatno je podgrijalo kontroverzu oko njenog boravka u Dubaiju.

Avion

Svijet

Procedura na aerodromima više nije ista

Na svom Tiktok profilu pokazala je sobu u kojoj je smještena, a na njen opis prostorije niko nije ostao imun.

"Ćao, društvo. Stigla sam u Dubai da uriniraju i ke**** po meni, od sutra haos", rekla je Maca i izazvala šok.

"Pogledajte sobu, ovo je pogled sa terase. Ovdje će ponovo da padne akcija sa Arapinom", zaključila je Maca pokazujući krevet.

Maca Diskrecija

