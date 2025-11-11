Za VIP sto na koncertu Aleksandre Prijović treba raditi mjesec dana

Ulaznice za koncert Aleksandre Prijović 31. decembra u Paviljonu 5 Zagrebačkog velesajma su ponovo u prodaji, a pažnju javnosti je privuklo i to što je cijena VIP stola 700 evra.

"Hvala vam na strpljenju, razumijevanju i energiji ljubavi koja ruši granice", poručili su iz Upad tima. U cijenu VIP stola uključeno je osam ulaznica. Ovo je bio povod za brojne reakcije na društvenim mrežama.

"700 evra... Molim?", "Gospode Bože, stvarno previše", "Piše VIP stol. Dakle, cijena po stolu, ne po osobi", "Ako je za osam i više ljudi, to je OK potpuno, ali za jedno mjesto dati toliko je bezobrazluk", "Meni to izgleda kao 700 evra za osmoro ljudi plus piće, što iako je malo skupo, nije toliko stražno za nešto što ima VIP u nazivu. Fan pit je 30 evra, što je skroz OK", neki su od komentara na X-u.

Koncert srpske pjevačice u Zagrebu počinje u 14 sati, a ona je navela kako se mnogo raduje ovoj dnevnoj zabavi. Nakon završetka turneje "Od istoka do zapada" nije bila aktivna na muzičkoj sceni jer je bila trudna.

Ona i njen suprug Filip Živojinović su u septembru ove godine dobili d‌jevojčicu Ariju. Imaju i sina Aleksandra, koji je rođen 2019. godine.