Marina Visković (37) odgovarala je na pitanja koja su joj postavljali pratioci na Instagramu, a jedno nije bilo najprijatnije.

Ticalo se majčinstva i udaje, a glasilo je ovako:

"Da li smatraš da si negd‌je 'zakasnila' sa udajom, d‌jecom i tako dalje?"

Marina je odgovorila na sljedeći način:

"Da smatram da je trebalo da rodim sa 13 godina i sada da izlazim sa d‌jecom, takođe smatram da je trebalo da biram sve do sada pogrešne izbore za muževe da bih udovoljila svima vama koji postavljate ova glupa pitanja i ispunim ta neka očekivanja od ne znam koga vas koje i ne poznajem, od ovih koje poznajem… Je l’ imam neki rok ili sam debelo zakasnila? Gd‌je se to provjerava?", počela je, vidno stavljajući do znanja da joj pitanje nije prijalo, prenosi Telegraf.

"Uputite me. Naravno da smatram da nisam trebala ništa da radim što nisam osjećala, tehnički da sam željela imala bih i brakove i d‌jecu, nije neka nauka ako ćemo biti tehnički i socijalno korektni, ali to nikada nije bio moj put i osjećaj", poručila je.