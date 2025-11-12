Logo
Large banner

Đina Džinović se oglasila nakon što je Haris otkrio da nisu u normalnim odnosim

Izvor:

Kurir

12.11.2025

08:08

Komentari:

0
Ђина Џиновић се огласила након што је Харис открио да нису у нормалним односим

Kćerka pjevača Harisa Džinovića, Đina, u žiži je interesovanja nakon što ju je otac javno prozvao i otkrio da nisu bliski.

Haris je rekao da, poslije razvoda od Meline, sa kćerkom nije "u normalnim odnosima", dok se Đina sad oglasila sa deleke destinacije. Ona se snimala u Španiji, te je pokazala kako sređena šeta ulicama Barselone.

Đina često hvali majku, a u haosu koji je nastao nakon razvoda roditelja jasno je stavljala do znanja svima da je najviše zanima da joj je mama dobro.

"Majkić moj, danas je dan koji ću zauvijek slaviti glasnije, srećnije i zahvalnije od bilo kog drugog jer je danas dan kada mi te je Bog podario... Ne postoji riječ koja može da opiše koliko sam samo zahvalna što si baš ti moja majka. Svaki tvoj pokret, tvoja snaga, elegancija i nevjerovatna sposobnost da u svakoj situaciji ostaneš dostojanstvena, ostavljaju me bez daha", napisala je Đina mami rođendansku čestitku prije par dana. Đina o teškim trenucima: "Ne znam šta bih bez mame..."

ILU-BEBA-140925

Društvo

Srpska bogatija za 27 beba

"Divim se tvojoj hrabrosti, karakteru i ljubavi koju istinski pružaš... Iskreno se nadam da ću jednog dana imati makar trećinu onoga što ti nosiš u sebi... Ne znam kako bih pregurala mnoge trenutke bez tebe. Ti si moj stub, moja nada, moje ogledalo i moja najveća inspiracija. Volim te beskrajno i zauvijek ću te slaviti, ne samo danas, već svakog dana svog života. Srećan ti majko rođendan. Volim te najviše", navodila je Đina o majci.

Haris se, inače, osvrnuo na razvod sa Melinom, koji je bio i te kako propraćen, dok ona o istom sve vrijeme ćuti.

"Možda njoj nije ništa falilo. Možda nema šta da kaže, onda je bolje da ćuti. Ona nikada nije htjela da razgovara o borbi za brak. Nisam ni sa kćerkom u normalnim odnosima, nigdke nije savršeno, ni u jednoj porodici", iskreno je rekao pjevač u emisiji "Premijera, vikend specijal", koji je usput prozvao i Đinu.

Podsjetimo, bivša žena Harisa Džinovića, Melina Džinović vjerila se nedavno za bogatog biznismena u Monaku, a njen partner je prije samo četiri mjeseca dobio dijete.

"Melinin novi dečko je u junu dobio dijete sa lepom i mladom Ukrajinkom. Sa njom je bio kratko u vezi koju su prekinuli tokom njene trudnoće. Uprkos tome, on nije želio da to utiče na dijete koje je odmah po rođenju priznao", rekao je sagovornik i istakao da je modna kreatorka sa njim u vezu ušla kada je bio slobodan, piše Kurir.

Podijeli:

Tag:

Đina Džinović

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Српска богатија за 27 беба

Društvo

Srpska bogatija za 27 beba

3 h

0
Дјечак (4) отрован канабисом

Svijet

Dječak (4) otrovan kanabisom

3 h

0
Какво нас вријеме очекује данас?

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje danas?

3 h

0
Фејсбук гаси "Like" и "Share" опције на овим мјестима

Nauka i tehnologija

Fejsbuk gasi "Like" i "Share" opcije na ovim mjestima

3 h

0

Više iz rubrike

Шта се десило са најуспјешнијом српском мисицом?

Scena

Šta se desilo sa najuspješnijom srpskom misicom?

17 h

0
За ВИП сто на концерту Александре Пријовић треба радити мјесец дана

Scena

Za VIP sto na koncertu Aleksandre Prijović treba raditi mjesec dana

18 h

0
Наташа Беквалац о бившем мужу: ''Поставила сам му ултиматум и дан послије тога је имао саобраћајку''

Scena

Nataša Bekvalac o bivšem mužu: ''Postavila sam mu ultimatum i dan poslije toga je imao saobraćajku''

18 h

0
Тифа након дуго времена објавио пјесму

Scena

Tifa nakon dugo vremena objavio pjesmu

20 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

38

Gužva na izlazu iz BiH

11

35

Vole bolnu istinu: Horoskopski znakovi koji ne znaju lagati

11

34

Dvije svinje ubijene, jedna osoba uhapšena

11

31

Dječak (3) preminuo kada je sa ujakom pao preko terase

11

30

Ovaj znak ima najviše šanse da postane milioner u narednoj godini

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner