Đina Džinović se oglasila nakon što je Haris otkrio da nisu u normalnim odnosim

Kćerka pjevača Harisa Džinovića, Đina, u žiži je interesovanja nakon što ju je otac javno prozvao i otkrio da nisu bliski.

Haris je rekao da, poslije razvoda od Meline, sa kćerkom nije "u normalnim odnosima", dok se Đina sad oglasila sa deleke destinacije. Ona se snimala u Španiji, te je pokazala kako sređena šeta ulicama Barselone.

Đina često hvali majku, a u haosu koji je nastao nakon razvoda roditelja jasno je stavljala do znanja svima da je najviše zanima da joj je mama dobro.

"Majkić moj, danas je dan koji ću zauvijek slaviti glasnije, srećnije i zahvalnije od bilo kog drugog jer je danas dan kada mi te je Bog podario... Ne postoji riječ koja može da opiše koliko sam samo zahvalna što si baš ti moja majka. Svaki tvoj pokret, tvoja snaga, elegancija i nevjerovatna sposobnost da u svakoj situaciji ostaneš dostojanstvena, ostavljaju me bez daha", napisala je Đina mami rođendansku čestitku prije par dana. Đina o teškim trenucima: "Ne znam šta bih bez mame..."

Društvo Srpska bogatija za 27 beba

"Divim se tvojoj hrabrosti, karakteru i ljubavi koju istinski pružaš... Iskreno se nadam da ću jednog dana imati makar trećinu onoga što ti nosiš u sebi... Ne znam kako bih pregurala mnoge trenutke bez tebe. Ti si moj stub, moja nada, moje ogledalo i moja najveća inspiracija. Volim te beskrajno i zauvijek ću te slaviti, ne samo danas, već svakog dana svog života. Srećan ti majko rođendan. Volim te najviše", navodila je Đina o majci.

Haris se, inače, osvrnuo na razvod sa Melinom, koji je bio i te kako propraćen, dok ona o istom sve vrijeme ćuti.

"Možda njoj nije ništa falilo. Možda nema šta da kaže, onda je bolje da ćuti. Ona nikada nije htjela da razgovara o borbi za brak. Nisam ni sa kćerkom u normalnim odnosima, nigdke nije savršeno, ni u jednoj porodici", iskreno je rekao pjevač u emisiji "Premijera, vikend specijal", koji je usput prozvao i Đinu.

Podsjetimo, bivša žena Harisa Džinovića, Melina Džinović vjerila se nedavno za bogatog biznismena u Monaku, a njen partner je prije samo četiri mjeseca dobio dijete.

"Melinin novi dečko je u junu dobio dijete sa lepom i mladom Ukrajinkom. Sa njom je bio kratko u vezi koju su prekinuli tokom njene trudnoće. Uprkos tome, on nije želio da to utiče na dijete koje je odmah po rođenju priznao", rekao je sagovornik i istakao da je modna kreatorka sa njim u vezu ušla kada je bio slobodan, piše Kurir.