Fejsbuk gasi "Like" i "Share" opcije na ovim mjestima

"Like" i Share" dugmići biće ukinuti 10. februara 2026. godine. U blog objavi kompanije Meta navodi se da administratori sajtova ne moraju da preduzimaju nikakve dodatne korake zbog ove promjene, mada po želji mogu sami da uklone dodatke prije tog datuma.

Nakon gašenja, preostali dodaci će "graciozno prestati da rade" - što u praksi znači da će se prikazivati kao nevidljivi elementi veličine 0x0 piksela.

Gašenje ovih funkcija označava kraj jedne ere za Fejsbuk i Metu. Spoljni "Like" i "Share" dodaci uvedeni su još 2010. godine, a promovisani su kao način da sajtovi dobiju više posjeta putem društvene mreže, koja je tada bila glavni kanal za dijeljenje članaka i sadržaja.

Danas iz Mete poručuju da ti dodaci "odražavaju raniju eru razvoja interneta, a njihovo korištenje se prirodno smanjilo kako se digitalni pejzaž mijenjao".

Osim toga, Fejsbuk danas zauzima mnogo manju ulogu u okviru šire poslovne strukture Mete nego nekada, a u praksi je sve rijeđe vidjeti sajtove koji nude integraciju isključivo s jednom društvenom mrežom, prenosi "b92".