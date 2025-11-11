Vocap uvodi opciju slanja poruka između različitih platformi

Uskoro biste mogli da koristite Vocap za slanje poruka ljudima koji koriste druge aplikacije za dopisivanje – ali postoji jedna začkoljica, i to prilično velika.

Portal Android Police je objavio u četvrtak da Vocap testira podršku za aplikacije trećih strana, što bi omogućilo međusobno dopisivanje korisnika različitih platformi. Ipak, kako se navodi, ta funkcija će najprije biti dostupna samo u određenim regionima, prenosi PCPress.

Društvo Nesmetano odvijanje saobraćaja, oprez na dionicama kroz usjeke

Razlog za ovu promjenu leži u Zakonu o digitalnim tržištima Evropske unije (Digital Markets Act – DMA), koji od tehnoloških kompanija zahtijeva stroža pravila poslovanja na teritoriji EU. Upravo taj zakon je ranije ove godine doveo do toga da giganti poput kompanija Apple i Meta plate kazne od stotine miliona evra.

Za sada, beta verzija Vocapa omogućava razmjenu poruka samo s aplikacijom BirdyChat, ali plan je da se podrška postepeno proširi i na druge servise – makar u Evropi.

Zdravlje Svako jutro dodajte ovo u kafu i bićete puni energije cijeli dan

Za ostatak svijeta, međutim, sve ostaje po starom – dok Evropljani dobijaju povezanost, korisnici u drugim dijelovima svijeta i dalje su zarobljeni u okviru svojih izabranih aplikacija.