Logo
Large banner

Vocap uvodi opciju slanja poruka između različitih platformi

11.11.2025

07:50

Komentari:

0
Vocap telefon
Foto: Anton/Pexels

Uskoro biste mogli da koristite Vocap za slanje poruka ljudima koji koriste druge aplikacije za dopisivanje – ali postoji jedna začkoljica, i to prilično velika.

Portal Android Police je objavio u četvrtak da Vocap testira podršku za aplikacije trećih strana, što bi omogućilo međusobno dopisivanje korisnika različitih platformi. Ipak, kako se navodi, ta funkcija će najprije biti dostupna samo u određenim regionima, prenosi PCPress.

аутопут

Društvo

Nesmetano odvijanje saobraćaja, oprez na dionicama kroz usjeke

Razlog za ovu promjenu leži u Zakonu o digitalnim tržištima Evropske unije (Digital Markets Act – DMA), koji od tehnoloških kompanija zahtijeva stroža pravila poslovanja na teritoriji EU. Upravo taj zakon je ranije ove godine doveo do toga da giganti poput kompanija Apple i Meta plate kazne od stotine miliona evra.

Za sada, beta verzija Vocapa omogućava razmjenu poruka samo s aplikacijom BirdyChat, ali plan je da se podrška postepeno proširi i na druge servise – makar u Evropi.

илу-кафа-02102025

Zdravlje

Svako jutro dodajte ovo u kafu i bićete puni energije cijeli dan

Za ostatak svijeta, međutim, sve ostaje po starom – dok Evropljani dobijaju povezanost, korisnici u drugim dijelovima svijeta i dalje su zarobljeni u okviru svojih izabranih aplikacija.

Podijeli:

Tag:

Vocap

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Horoskop

Zanimljivosti

Kome su zvijezde naklonjene danas?

2 h

0
Сенат САД одобрио приједлог закона о финансирању за окончање блокаде рада владе

Svijet

Senat SAD odobrio prijedlog zakona o finansiranju za okončanje blokade rada vlade

2 h

0
Дан примирја у Првом свјетском рату

Društvo

Dan primirja u Prvom svjetskom ratu

2 h

0

Više iz rubrike

Велико археолошко откриће: Пронађена праисторијска гробница

Nauka i tehnologija

Veliko arheološko otkriće: Pronađena praistorijska grobnica

23 h

0
Ових пет информација никада немојте дијелити с умјетном интелигенцијом

Nauka i tehnologija

Ovih pet informacija nikada nemojte dijeliti s umjetnom inteligencijom

23 h

0
Тесла прецизно предвидио како ће свијет изгледати 2035. године

Nauka i tehnologija

Tesla precizno predvidio kako će svijet izgledati 2035. godine

1 d

0
Микрофон студио пјевање

Nauka i tehnologija

AI pjevačica Ksanija Mone potpisala milionski ugovor

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

04

Italijanski košarkaš zakucao Ferari u zid kuće, bore mu se za život

10

03

Doktorka pronađena mrtva blizu granice: Kćerka iznijela teške optužbe

10

01

Sramno je ovo što se radi Bogdanu Bogdanoviću

09

59

Otkrivena "Lucifer" pčela

09

57

Cvijanović poručila Stanivukoviću: Ti si mali manipulator i falsifikator

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner