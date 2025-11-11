Kome su zvijezde naklonjene danas?

Ovan

Danas vas prati jaka energija i mogućnost da riješite nešto što vas je opterećivalo. Zauzeti će željeti iskren razgovor s partnerom, a slobodni mogu doživjeti susret koji ih ostavlja bez riječi. Izbjegavajte pretjerano naprezanje i stres.

Bik

Istrajnost vam donosi uspjeh uprkos manjim zastojima. Zauzeti unose više topline u odnos, a slobodni mogu ponovo osjetiti privlačnost prema osobi iz prošlosti. Potrebno vam je više odmora i sna.

Blizanci

Dan donosi dosta obaveza, ali i korisne vijesti na kraju dana. Zauzeti će tražiti iskren razgovor, a slobodni lako privlače pažnju svojim šarmom. Pazite na nervni sistem i odvojite vrijeme za tišinu.

Rak

Usmjerite se na završetak započetih obaveza. Zauzeti će osjetiti bliskost s partnerom, a slobodni prijatno iznenađenje kroz neočekivan kontakt. Osjetljivi ste na promjene vremena, potreban vam je odmor.

Lav

Bićete produktivni i sigurni u svoje odluke. Zauzeti će poželjeti da iznenade partnera, a slobodni lako osvajaju harizmom i osmijehom. Nedostaje vam sna i hidratacije.

Djevica

Budite fleksibilni, jer promjene u planovima donose uspjeh. Zauzete očekuje miran dan, a slobodni mogu obnoviti stari kontakt. Prijaće vam lagana hrana i kratka šetnja.

Vaga

Diplomatičnost vam donosi nove prilike i uspješan završetak dana. Zauzete vraćaju sklad u odnos, a slobodne počinju zanimljivo dopisivanje. Potrebno vam je više opuštanja i odmora.

Škorpija

Odlučnost vam pomaže da završite važan zadatak i osjetite olakšanje. Zauzete očekuje dublja povezanost, a slobodne snažna privlačnost prema nekom iz misli. Prijaće vam fizička aktivnost.

Strijelac

Nove ideje i optimizam donose pozitivne rezultate. Zauzeti će osvježiti odnos, a slobodni lako osvajati šarmom i humorom. Odlična vitalnost i višak energije.

Jarac

Disciplina i preciznost vode vas ka uspjehu. Zauzeti nalaze ravnotežu u odnosu, a slobodne privlači smirena i stabilna osoba. Prijaće vam tišina i boravak u prirodi.

Vodolija

Kreativnost vam donosi dobre ideje i mogućnost nove saradnje. Zauzeti traže više iskrenosti, a slobodne očekuje zanimljiv susret. Potrebno vam je više sna i odmora od ekrana.

Ribe

Osjećate da vaš trud konačno donosi rezultate. Zauzete očekuju mirni trenuci, a slobodne susret koji vraća vjeru u ljubav. Dobro će vam doći meditacija ili šetnja pored vode.